食藥署稽查學校廚房及餐食檢驗 都符合規定

食藥署稽查校園午餐之學校自設廚房及餐食成品與半成品，結果都符合規定。（食藥署提供）

記者傅希堯／台北報導

食藥署8日公布供應校園午餐之學校自設廚房稽查專結果，114年上學期共稽查國中、小學自設廚房361家、查核豬肉原產地標示1194件，並抽驗午餐成品及半成品771件，結果都符合規定。

食藥署表示，專案是針對全國國中、小學之自設廚房作業環境、從業人員衛生、製備流程、食材效期、豬肉原產地標示等項目進行查核，並抽驗午餐成品及半成品。

食藥署也配合學校開學時間，共分上、下學期共兩階段執行，114年9月1日至11月30日共計稽查361家學校，部分學校之自設廚房初查有缺失事項，經地方政府衛生局要求限期改正後均複查合格。

食藥署表示，在台南地區共抽驗了德南國小、長興國小、六甲國中、聖功女中等32所學校廚房，並抽驗大橋國小之冷凍虱目魚丸、崇學國小的非基改豆包切絲、正新國小的非基改細白干絲等3件半成品，經檢驗全部符合規定。