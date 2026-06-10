食藥署稽查早餐店 拉亞漢堡、早安美芝城都上榜遭罰

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食藥署執行早餐餐飲業專案稽查，總計稽查全台239家早餐餐飲業者。食藥署提供

衛福部食品藥物管理署（食藥署）今（10日）公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」，總計稽查全台239家早餐餐飲業者，並抽驗276件成品及相關食材，結果共有9家業者在重組肉標示、產品責任險投保、貯放逾期食品及微生物標準等方面出現違規，其中，知名連鎖早餐店品牌「拉亞漢堡」及「早安美芝城」的台北市分店皆榜上有名，被開罰3萬元。

食藥署指出，隨著現代人生活步調加快，外購或外食早餐的需求持續提升，為強化餐飲衛生並保障國人健康，本次專案特別針對食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、保存來源文件進行全面性查核，整體食材抽驗合格率高達99.6%，但仍有部分指標性連鎖品牌分店出現缺失。

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食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，在查獲的違規案件中，位於台北市信義區的「拉亞漢堡北市莊敬店」，現場使用重組肉卻未依規定標示，「早安美芝城北市忠順店」則查獲業主未依規定投保產品責任保險，中山區農安街的「洪家豆漿店」清漿被檢出腸桿菌不符規定，3業者均遭北市衛生局依違反《食品安全衛生管理法》各裁處3萬元。

食藥署今公布早餐專案稽查違規業者名單。食藥署提供

食藥署今公布早餐專案稽查違規業者名單。食藥署提供

食藥署今公布早餐專案稽查違規業者名單。食藥署提供

食藥署指出，本次專案稽查中，共查出9家業者違規，有3家業者被查出未投保產品責任險、1家業者貯放逾期食品，另有4家直接供應飲食場所查有未標示重組肉、牛豬肉原料原產地或鮮奶茶品名不符規定，以及1件現場供應的飲料未符合「食品中微生物衛生標準」。

食藥署嚴正呼籲，食品業者應落實自主管理並嚴格遵守食安法相關規定，經公告類別及規模的食品業者，若未依規定投保產品責任險，或直接供應飲食場所未依公告事項辦理食品標示者，皆可依法處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；若涉及標示不實，更可處4萬元至400萬元罰鍰，食藥署強調，地方衛生局已針對本次違規業者依法處辦，後續也將持續加強餐飲業衛生稽查，以捍衛民眾外食的食品安全。

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