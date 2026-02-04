食藥署稽查校園團膳 1業者多項缺失挨罰12萬
（中央社記者沈佩瑤台北4日電）校園午餐團膳的烹調環境至關重要，關乎學童健康。食藥署今天公布最新稽查專案結果，其中有業者被抓包5項缺失，從地板到工作檯面都不乾淨、垃圾桶亂放等，挨罰新台幣12萬元。
守護校園食安，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，在去年9月至12月執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案（本專案第二階段）」，結果今天公布。
食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴中央社記者，這次共查核團膳業者283家次，並抽驗午餐成品及半成品274件、豬肉原料70件，以及查核豬肉原產地標示263件。執行結果顯示，除3家業者GHP（食品良好衛生規範準則）複查不合格，已由衛生局依法處辦外，其餘均符合規定。
魏任廷說明，不合格業者中，以新竹縣泰和食品有限公司挨罰12萬元最多，GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有多項缺失，包括地板濕黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔、垃圾桶等隨意放置、冷凍冰箱整理未落實、冷藏溫度紀錄不確實等缺失未完成改善。
另外，台南市卡多利亞食品股份有限公司GHP初查有缺失，經衛生局複查，仍有作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等缺失未完成改善；台南市頂旺團膳便當工廠GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有部分牆面、天花板不潔，以及紗窗不潔、出風口不潔、盛裝餐食的器具凹損不潔等缺失未完成改善。分別已裁處8萬元。
魏任廷指出，上述3家團膳業者均在設施設備及場所衛生上有缺失，包括環境髒亂不潔，甚至紗窗破損有病媒入侵的可能，食藥署將持續與地方衛生局共同合作，落實供應校園午餐團膳業者的稽查與抽驗，以保障學生用餐的衛生與安全。（編輯：張雅淨）1150204
