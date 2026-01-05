食藥署稽查特色餐飲 丸龜製麵漏標「這一項」挨罰3萬

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案查核結果」，其中丸龜製麵基隆店因供應重組肉卻未標示「熟食供應」，遭衛生局開罰3萬元，另桃園市從心Bistronomie義式餐廳使用美國牛肉卻未標示，也遭衛生局開罰3萬元。

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，隨著國人飲食文化日益多元，供售特色風味美食餐飲業者在國內快速成長，食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗。

廣告 廣告

林旭陽說，這次共計查核183家業者，其中查有1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定，及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定之情事，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

針對違規業者，林旭陽表示，其中「丸龜製麵基隆店」供應重組肉，雖有標示「重組肉」，卻缺少「熟食供應」等字樣，提醒消費者肉品須全熟才可食用，因此標示不合格，依據「食安法」第25條第2項開罰3萬元整。

另桃園市「從心Bistronomie義式餐廳」供應美國牛肉，但餐廳內並未提供相關標示，因此依據違反「食安法」第25條第1項、第2項開罰3萬元整。

食藥署呼籲業者，應遵守「食安法」相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

