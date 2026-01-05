食藥署稽查特色餐飲！ 「丸龜製麵」用重組肉漏1標示挨罰3萬

食藥署稽查特色餐飲，查核結果今天公布。（食藥署提供）

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗，並在今（5）日公布了查核結果。其中知名餐飲「丸龜製麵」基隆店因為標示不合規定遭罰3萬元。

食藥署指出，本專案稽查項目包括食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範（GHP）準則、保存來源文件及直接供應飲食場所標示等，共計查核183家業者。

食藥署說，183家業者其中查有1家業者未登錄食品業者登錄平台、1家業者技術證照人員持證比不符規定、1家業者食材未離地放置等GHP不符規定，及2家業者直接供應飲食場所標示不符規定之情事，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。另抽驗相關食材及餐點共207件依產品類型檢驗動物用藥殘留、食品中微生物衛生標準、防腐劑及邦克列酸等，抽驗結果均符合規定。

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，「丸龜製麵」基隆店供應重組肉，雖然有標註「重組肉」，但卻沒有「熟食供應」等字樣，提醒消費者肉品要全熟才可以食用，所以標示不合格，依法開罰3萬元。

食藥署呼籲業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理，倘經查獲GHP不符規定且經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

