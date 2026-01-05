食藥署稽查特色餐飲5間不合格！「丸龜製麵」使用重組肉未標醒語 遭罰3萬

「丸龜製麵」基隆門市被查出使用重組肉作為原料，未於品名旁加註醒語，遭開罰3萬元。 圖：食藥署/提供

[Newtalk新聞] 食藥署今(5)日公布「114年特色美食餐飲業稽查專案」查核結果，其中多家業者因食品標示或衛生管理不符規定遭裁處罰鍰，包含知名日式烏龍麵連鎖品牌「丸龜製麵」也列為此次違規名單。

食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對多家特色餐飲業者進行稽查抽驗，此次查核183家業者中有5家因食品標示或衛生管理不符規定遭裁處罰鍰。

此次違規業者名單包含知名連鎖餐飲「丸龜製麵」基隆門市被查出使用重組肉作為原料，未於品名旁加註「僅供熟食」、「熟食供應」等醒語，違反食品標示相關規定，依法裁處新台幣3萬元罰鍰。依規定凡包裝、散裝或餐飲場所販售的重組肉、注脂肉產品，均須於品名明顯處標示「重組」或「注脂」等字樣，並加註醒語，提醒消費者。

另在桃園市「從心 From the heart Bistronomie」餐廳因使用美國牛肉，卻未於菜單標示牛肉原產地，也違反食品標示規定，遭裁處3萬元罰鍰。新北市「Eat enjoy 意享美式廚房」則於GHP(良好衛生規範)複查未合格，其原料、半成品及成品未離地存放，依法裁罰6萬元。此外，高雄市「野島日式料理」因未完成食品業者登錄，裁處3萬元；花蓮縣「雙蔓印度餐廳」則因技術證照人員持證比例不符規定，依法裁罰3萬元。

食藥署中區觀禮中心主任林旭陽表示，此次專案除稽查餐飲業者作業環境與標示情形外，也同步抽驗相關食材與餐點共207件，依產品類型檢驗動物用藥殘留、食品中微生物衛生標準、防腐劑及邦克列酸等項目，結果全數符合規定。

食藥署表示，業者應落實自主管理，遵守《食品安全衛生管理法》相關規定，確保作業環境整潔、食材妥善離地存放，以降低污染風險，保障消費者飲食安全。若查獲GHP不符規定，經限期改善屆期仍不改正者，涉違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。如查獲直接供應飲食場所標示不符規定者，涉違反食安法第25條規定，可依同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。







