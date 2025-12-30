食藥署稽查車站周邊餐飲 泰舍、彌生軒「腸桿菌超標」

食藥署公布車站及周邊餐飲業稽查結果，共有4家業者違反食品安全規定，包括知名的「泰舍(基隆店)」與「彌生軒(微風車站店)」因飲品檢出腸桿菌科超標遭罰，另有台北市士林區「牛有廖」的豆腐驗出違法防腐劑，花蓮縣「迷途鯨魚」則查獲存放過期原料，所有違規業者均由地方衛生局依食安法處辦。

食藥署針對公共運輸場站內部及周邊(非百貨公司之綜合商品零售業)附設餐飲場所進行稽查。（圖／食藥署）

食藥署於114年9月至10月聯合各地方政府衛生局，針對公共運輸場站內部及周邊(非百貨公司之綜合商品零售業)附設餐飲場所進行稽查，過程中查獲1家業者貯存逾有效日期的食品原料。稽查期間共抽驗272件成品及食材，其中1件豆製品檢出防腐劑不合格，另有2件自製飲品經複抽驗後仍檢出腸桿菌科不合格。

廣告 廣告

「泰舍(基隆店)」販售的泰式奶茶經檢驗發現腸桿菌科達700CFU/mL，遠超過標準值10CFU/mL，由於複抽仍不合格，地方衛生局已對總公司裁罰3萬元。「彌生軒(微風車站店)」的宇治玉露抹茶-去冰則檢出腸桿菌科35CFU/mL，同樣因複抽不合格遭地方衛生局裁罰3萬元。

彌生軒(微風車站店)的宇治玉露抹茶-去冰則檢出腸桿菌科。（圖／食藥署）

台北市士林區「牛有廖」的豆腐檢出不得檢出的防腐劑苯甲酸，來源廠商遭罰3萬元。花蓮縣「迷途鯨魚」遭查獲存放逾期原料「匈牙利紅椒粉」，地方衛生局開罰6萬元。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，可依違反食安法第8條或第15條規定，分依同法第44條第1項第1款或第2款處6萬元至2億元罰鍰。食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰。

延伸閱讀

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

影/解放軍圍台軍演下令立即射擊！美售台「海馬士」遭重點鎖定

流感重症「單周爆增11例4死」 疾管署：最快2周後進流行期