食藥署稽查114年營養午餐 結果均符合規定

食藥署稽查114年營養午餐 結果均符合規定

食藥署稽查114年營養午餐 結果均符合規定

為保障學童食用校園午餐的衛生安全，食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局執行114年「供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案」，114年9月至11月共計稽查國中、小學自設廚房361家、查核豬肉原產地標示1,194件，並抽驗午餐成品及半成品771件，結果均符合規定。食藥署將持續督導地方政府衛生局落實學校自設廚房的查核，以維護學童食用校園午餐的衛生安全。

食藥署表示，本專案是針對全國國中、小學的自設廚房作業環境、從業人員衛生、製備流程、食材效期、豬肉原產地標示等項目進行查核，並抽驗午餐成品及半成品。另配合學校開學時間，共分兩階段執行，第二階段執行期間為114年9月1日至11月30日，共計稽查361家；部分學校的自設廚房初查有缺失事項，經地方政府衛生局要求限期改正後均複查合格。同時查核豬肉原產地標示1,194件，並抽驗午餐成品728件及半成品43件，結果均符合規定。