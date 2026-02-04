食藥署第二階段稽查校園營養午餐團膳 3業者未改善遭裁處

衛福部食藥署今（4）日公布114年度供應校園午餐團膳業者第二階段稽查結果，查核過程中，有部分業者不符合《食品良好衛生規範準則》相關要求，在限期改正後仍有3家業者複查未完成改善，已由地方衛生局依法裁處。

食藥署表示，配合學校開學時間，稽查分2個階段進行，針對全國供應校園午餐的團膳業者進行環境衛生稽查及抽驗。第二階段共稽查283家次業者，查核發現部分業者在作業環境衛生方面有缺失，例如作業區牆面、地板或天花板未保持清潔等。

食藥署指出，經要求限期改正後，多數業者複查已合格，但仍有3家業者未完成改善，由衛生局依法裁處。其中裁處金額最高者為新竹縣一間食品公司，因地板濕黏不潔、設備有油垢及工作檯面不潔等缺失，被裁處12萬元。

