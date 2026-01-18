食藥署證實7款嬰幼兒海苔重金屬超標 防鑽漏洞未來包裝一定要有這5字

日前有民眾自行將市售的嬰幼兒海苔食品送交第三方機構檢驗，發現重金屬含量全部超標，食品藥物管理署為釐清狀況，抽驗這7款產品，1/13結果出爐，除1款韓國海苔售罄無法檢驗外，其餘6款重金屬含量全部超標。

有1款已賣完

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，經稽查後確認，民眾送驗的7款海苔全部都屬於嬰幼兒食品，應以嬰幼兒食品標準檢驗，還有庫存的6款產品，包括1款國產、5款進口產品，鉛、鎘含量全數超標，已經要求產品下架回收，至1/12為止已經回收2萬5047件。

食藥署稽查的7款嬰幼兒海苔為：

品名 進口商/代理商/製造商 抽驗結果 BEBE貝兒純淨海苔 權鋒國際股份有限公司 鉛：0.149(標準：鉛0.050 ）

鎘：0.912(標準：鎘0.040 ） LUSOL無鹽無調味烘烤海苔 奇屋股份有限公司 鉛：0.133(標準：鉛0.050 ）

鎘：1.943(標準：鎘0.040 ） 芽米寶貝100%純橄欖油海苔 米谷家股份有限公司 鉛：0.068(標準：鉛0.050 ）

鎘：0.916(標準：鎘0.040 ） Naeiae韓國幼兒紫菜 奕威商行 售罄無庫存可檢驗 MB BABY萌寶寶海苔 建鈞企業股份有限公司 鉛：0.206(標準：鉛0.050 ）

鎘：1.013(標準：鎘0.040 ） 韓爸田園日記嚴選初收孩苔 瀚加生活美學國際有限公司 鉛：0.172(標準：鉛0.050 ）

鎘：2.013(標準：鎘0.040 ） ibobomi無調味海苔片 星禾國際有限公司 鉛：0.140(標準：鉛0.050 ）

鎘：1.797(標準：鎘0.040 ）

食藥署呼籲家長，如果已經買到這7款產品，不要給3歲以下幼童食用，並向原購買業者辦理退貨。

嬰幼兒食品重金屬標準較嚴格

依照「食品中污染物質及毒素衛生標準」的規定，一般食品和嬰幼兒食品的重金屬限量標準不同，兩者相距有20～25倍之多，有部分市售海苔的包裝貌似可愛、銷售對象衝著小朋友來，業者卻宣稱是一般食品、非專供嬰幼兒食用。

劉芳銘說，為防止食品業者規避較嚴格的嬰幼兒食品重金屬限量標準，食藥署規劃蒐集各國規定，研議以《食品安全衛生管理法》第22條和行政命令，針對3歲以下嬰幼兒食品，要求食品業者在包裝上必須標明標示「嬰幼兒食品」的字樣，並將與財政部關務署研議，增列進口食品的嬰幼兒貨品專屬稅則號列，與一般食品區隔。

邊境加強進口產品重金屬抽驗

另一方面，為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對嬰幼兒海苔產品在邊境採監視查驗1個月，逐批抽驗重金屬含量，依查驗情形滾動式調整查驗方式。

