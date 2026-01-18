食藥署證實7款嬰幼兒海苔重金屬超標 防鑽漏洞未來包裝一定要有這5字
日前有民眾自行將市售的嬰幼兒海苔食品送交第三方機構檢驗，發現重金屬含量全部超標，食品藥物管理署為釐清狀況，抽驗這7款產品，1/13結果出爐，除1款韓國海苔售罄無法檢驗外，其餘6款重金屬含量全部超標。
有1款已賣完
食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，經稽查後確認，民眾送驗的7款海苔全部都屬於嬰幼兒食品，應以嬰幼兒食品標準檢驗，還有庫存的6款產品，包括1款國產、5款進口產品，鉛、鎘含量全數超標，已經要求產品下架回收，至1/12為止已經回收2萬5047件。
食藥署稽查的7款嬰幼兒海苔為：
品名
進口商/代理商/製造商
抽驗結果
BEBE貝兒純淨海苔
權鋒國際股份有限公司
鉛：0.149(標準：鉛0.050 ）
LUSOL無鹽無調味烘烤海苔
奇屋股份有限公司
鉛：0.133(標準：鉛0.050 ）
芽米寶貝100%純橄欖油海苔
米谷家股份有限公司
鉛：0.068(標準：鉛0.050 ）
Naeiae韓國幼兒紫菜
奕威商行
售罄無庫存可檢驗
MB BABY萌寶寶海苔
建鈞企業股份有限公司
鉛：0.206(標準：鉛0.050 ）
韓爸田園日記嚴選初收孩苔
瀚加生活美學國際有限公司
鉛：0.172(標準：鉛0.050 ）
ibobomi無調味海苔片
星禾國際有限公司
鉛：0.140(標準：鉛0.050 ）
食藥署呼籲家長，如果已經買到這7款產品，不要給3歲以下幼童食用，並向原購買業者辦理退貨。
嬰幼兒食品重金屬標準較嚴格
依照「食品中污染物質及毒素衛生標準」的規定，一般食品和嬰幼兒食品的重金屬限量標準不同，兩者相距有20～25倍之多，有部分市售海苔的包裝貌似可愛、銷售對象衝著小朋友來，業者卻宣稱是一般食品、非專供嬰幼兒食用。
劉芳銘說，為防止食品業者規避較嚴格的嬰幼兒食品重金屬限量標準，食藥署規劃蒐集各國規定，研議以《食品安全衛生管理法》第22條和行政命令，針對3歲以下嬰幼兒食品，要求食品業者在包裝上必須標明標示「嬰幼兒食品」的字樣，並將與財政部關務署研議，增列進口食品的嬰幼兒貨品專屬稅則號列，與一般食品區隔。
邊境加強進口產品重金屬抽驗
另一方面，為確保嬰幼兒食品衛生安全，食藥署將辦理嬰幼兒食品相關專案，並針對嬰幼兒海苔產品在邊境採監視查驗1個月，逐批抽驗重金屬含量，依查驗情形滾動式調整查驗方式。
◎ 圖片來源／食品藥物管理署提供
◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．劉芳銘主任
