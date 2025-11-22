食藥署追星國蘇丹紅源頭 國內調查下周公布
[NOWnews今日新聞] 蘇丹紅之亂又起，衛福部食藥署昨日公布化妝品原料檢出蘇丹紅，經查有14家下游廠商輸入新加坡Campo Research製造的含有蘇丹紅原料。食藥署副署長王德原今（22）日說明，已發文新加坡主管機關請求協助調查，目前正等待回覆。另外，正在複測綠藤護唇油3批產品確認蘇丹色素含量。
由於14家業者中，包含非國內業者上海儷柔及原料出口商傑艾莉，因此食藥署昨日針對12家國內化粧品業者列入調查，命業者應全面檢視可能受影響產品，並應先行下架。同時昨日已發文衛生局，衛生局已陸續至業者場所進行查核，目前正持續彙整回報資料。
王德原說，經釐清後因上述2家公司並無產品在國內販售，因此未列入調查，其餘部分食藥署已經請7縣市地方衛生局派員前往業者作業場所確認。調查結果預計傍晚陸續出爐，將在整理下週一（24日）公布。
另有關檢驗方面，綠藤「專心護唇油－莓紅版」3 批產品，目前正執行複測中。王德原表示，雖已先確認檢出禁用色素，但尚無精確數據。蘇丹紅含量與後續處置相關，他解釋，若含量不高，有可能是不慎參雜；若含量偏高，而產品又標榜「天然萃取」，則可能涉及蓄意添加甚至假冒。
王德原說，新加坡供應商目前是源頭，但新加坡化妝品同樣禁用蘇丹紅，而中國也先類似事件，現在還需要調查了解狀況，已經發文給新加坡主管機關，希望協助釐清。日前以E-MAIL方式詢問新加坡衛生主管機關HSA，截至目前尚未回應。
