食藥署追星國蘇丹紅源頭 國內調查下周公布

▲綠藤生機「專心護唇油- 梅紅版」被檢出含有不得添加的「蘇丹紅4號」色素。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 蘇丹紅之亂又起，衛福部食藥署昨日公布化妝品原料檢出蘇丹紅，經查有14家下游廠商輸入新加坡Campo Research製造的含有蘇丹紅原料。食藥署副署長王德原今（22）日說明，已發文新加坡主管機關請求協助調查，目前正等待回覆。另外，正在複測綠藤護唇油3批產品確認蘇丹色素含量。

由於14家業者中，包含非國內業者上海儷柔及原料出口商傑艾莉，因此食藥署昨日針對12家國內化粧品業者列入調查，命業者應全面檢視可能受影響產品，並應先行下架。同時昨日已發文衛生局，衛生局已陸續至業者場所進行查核，目前正持續彙整回報資料。

廣告 廣告

王德原說，經釐清後因上述2家公司並無產品在國內販售，因此未列入調查，其餘部分食藥署已經請7縣市地方衛生局派員前往業者作業場所確認。調查結果預計傍晚陸續出爐，將在整理下週一（24日）公布。

另有關檢驗方面，綠藤「專心護唇油－莓紅版」3 批產品，目前正執行複測中。王德原表示，雖已先確認檢出禁用色素，但尚無精確數據。蘇丹紅含量與後續處置相關，他解釋，若含量不高，有可能是不慎參雜；若含量偏高，而產品又標榜「天然萃取」，則可能涉及蓄意添加甚至假冒。

王德原說，新加坡供應商目前是源頭，但新加坡化妝品同樣禁用蘇丹紅，而中國也先類似事件，現在還需要調查了解狀況，已經發文給新加坡主管機關，希望協助釐清。日前以E-MAIL方式詢問新加坡衛生主管機關HSA，截至目前尚未回應。

▲食藥署公布，有14家業者化粧品原料含禁用色素。（圖／食藥署提供）

▲食藥署說明，國內使用原料的業者暫停販賣並下架。（圖／食藥署提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國內爆化粧品檢出蘇丹紅！中鏢產品、14家業者一次看 醫示警風險

歐萊德產品染蘇丹紅？業者聲明震驚：成本貴百倍、2款預防性下架

國內化粧品驗致癌蘇丹紅！醫示警唇部產品 宣稱純天然留意2問題