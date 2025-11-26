食藥署長姜至剛爆「2款蘇丹紅化粧品未登錄」將開罰！業者曝光

記者簡浩正／台北報導

王育敏（左）質疑工業級蘇丹紅很好用，便宜、鮮豔又穩定，「難道只有一家有問題嗎？」（圖／翻攝自立院直播）

國內首度在化粧品驗出蘇丹紅色素，問題原料至少出貨12家業者、最新波及20項產品。不過食藥署長姜至剛今（26）日在立院提及，這一波查到的20個問題產品中，「有2個沒有登錄」將開罰，外界好奇是哪些品項？食藥署回應為慶生堂化粧品股份有限公司代工之「綻妍潤色護唇膏」(委託業者：馨妍藝美有限公司(臺南市)及孟鄉生化科技股份有限公司(臺中市)之「EYELESS 超導水凝法令膜」，將處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。

衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人今早至立法院衛環會「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告備詢。

立委王育敏批評，蘇丹紅已經延燒2年，從食品到現在連化粧品都被汙染，質疑化粧品本來是許可制，但去年變成登錄制，會不會變「破口」？

使用檢出蘇丹4號原料批號：2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10產品清單。（圖／食藥署提供）

姜至剛說，這一波查到的20個問題產品中，「有2個沒有登錄、將開罰」，食藥署是查到哪裡就公布到哪裡；而從許可制改登錄制，是跟國際化粧品管理趨勢一致，目前歐、美、日等國都是一樣的管理，回歸到終端產品。

媒體後續詢問20件產品中，為哪2件未登錄？食藥署回應，經查為慶生堂化粧品股份有限公司代工之「綻妍潤色護唇膏」(委託業者：馨妍藝美有限公司(臺南市)及孟鄉生化科技股份有限公司(臺中市)之「EYELESS 超導水凝法令膜」共兩項產品未完成產品登錄。未依規定登錄者，涉違反化粧品衛生安全管理法第4條，依同法第23條處新臺幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。後續將請業者所轄衛生局進行處辦。

