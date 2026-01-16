食藥署預告修正管制藥品 「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物等3藥品入列

食藥署為從源頭防堵新興濫用物質，預告修正「管制藥品分級及品項」，新增「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物、苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，均無醫療用途，列為管制藥品，預告期自13日至27日，期滿後彙整各界意見，報行政院核定後再正式公告。

食藥署13日預告修正「管制藥品分級及品項」，新增「喪屍煙彈」依托咪酯前驅物、苯基乙基胺戊酮等3項管制藥品，列為管制藥品，預告期自13日至27日。（中央社資料照）

衛生福利部食品藥物管理署13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，內容包括增列「7-羥基帽柱木鹼（7-Hydroxymitragynine）」、「苯基乙基胺戊酮（N-Ethylpentedrone）」為第三級管制藥品，增列「2-巰基依托咪酯（2-Mercapto Etomidate）」為第四級管制藥品原料藥。

食藥署管制藥品組副組長張志旭今天告訴中央社記者，這次新增的三項物質都沒有醫療用途，主要配合法務部已提案列為毒品，理論上不能使用，但考量未來也許會有檢驗等科學需求，因此列為管制藥品，符合條件即可依法申請使用。

他強調，列管的定位就是防堵濫用，這次修正公告期間為1月13日至1月27日，期滿後將彙整各界意見，報行政院核定後正式公告。

公告生效後，輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等行為，一律須依《管制藥品管理條例》辦理，凡是仍持有上述品項的機構業者，都須依法申請「管制藥品登記證」，並在業務處所設置簿冊，詳實記錄每日收支、銷毀、減損與結存情形，定期申報使用量。

張志旭提醒，未領登記證就輸入、輸出、製造、販賣或購買管制藥品，最高可罰30萬元；未設簿冊、未定期申報或未經核准就用於研究，同樣會面臨3萬到30萬元罰鍰；若不是基於醫藥及科學用途的濫用，將直接視為毒品行為，依《毒品危害防制條例》處辦。