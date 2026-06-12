食藥署預告橄欖油新制明年上路 市售產品標示不實最高罰400萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

商品架上油品種類琳瑯滿目，為了避免消費者因為橄欖油品名混亂而誤解產品內容，並防堵黑心橄欖油事件重演，衛福部食藥署12日預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，若未依規定標示，將祭出重罰，民眾樂觀其成。

賣場顧客江先生說，「是好事啊，標示清楚的話，就是購買比較不會有疑慮啊。」

家庭主婦孫小姐指出，「絕對有幫助，它必須成分裡頭一定要很清楚，對我們消費者來說，會是比較容易辨識它的純度。」

根據草案內容，新制將品名嚴格劃分為6類，包括「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」、「精製橄欖油」、「橄欖油」、「精製橄欖粕油」及「橄欖粕油」等6類。

廣告 廣告

預計明年7月1日起實施，若未依規定標示，最高可處300萬元罰鍰；標示不實最高罰400萬元；若涉及攙偽假冒罰更重。

食藥署食品組組長許朝凱說，「食品不得有攙偽或假冒的情形，如查獲違反《食安法》第15條第1項第7款規定者，依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金。」

食藥署表示，未來業者不得再以「純橄欖油」、「頂級橄欖油」等容易造成消費者混淆的名稱，作為產品品名，以免民眾無法分辨產品等級與製程差異，透過統一命名方式，除了可提高市場透明度，也讓消費者選購時更容易了解產品內容。