食藥署「容器稽查違規」名單曝光！知名品牌砧板「未標示產地」也上榜

[Newtalk新聞] 為確保市售食品容器具符合衛生安全規定，政府近期針對製造與販售業者展開全台查核，最新結果於今(17)日公布。本次專案共檢測塑化劑等品質項目均全數合格，但在標示部分有8件違規，包含知名品牌樂扣樂扣砧板未標示產地，另有1家製造業者因作業環境不潔遭罰。食藥署說明，違規業者均已由地方衛生局依法裁處。

食藥署表示，為維護消費者使用安全，於114年9至10月間協同全台22縣市衛生局執行「含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案」，總計查核食品容器具製造業及販售業，重點包含業者登錄、文件保存、原料合法性及標示查核。在標示查核部分，共完成245件檢查，其中237件合格，但有8件產品標示不符規定，主要違規原因包括未標示原產地(國)、材質名稱未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示、淨重未依規定標示，以及未標示使用注意事項或微波警語等。

違規產品包含高佳林實業股份有限公司的「樂扣樂扣莫蘭迪雙面PP料理砧板」未標示原產地；良熹貿易股份有限公司的「焙蒂斯12連迷你可麗露烤盤」及「焙蒂斯六連檸檬烤盤」外包裝材質名稱標示不清；以及大聯盟五金百貨行池上店販售的「加賀牌日風筷」標示使用簡體中文且資訊不全等。針對標示違規，轄管衛生局已依法裁處共計21萬元。

在製造業者查核方面，食藥署指出，共計查核27家業者，在食品業者登錄、來源文件保存及原料使用合法性方面均符合規定。然而，在食品良好衛生規範(GHP)準則查核中，新北市的佺和有限公司被查獲不符規定，缺失項目包含天花板不潔與髒污、未有蓄水塔清洗紀錄、製程中原物料及半成品未離地，以及成品無品保紀錄等。該業者經命限期改正後屆期仍未改正，轄管衛生局已依食安法裁處新台幣6萬元。

此外，本次專案也針對市售產品進行抽驗，食藥署進一步說明，共抽驗含塑膠淋膜之植物纖維類、陶瓷類、塑膠奶瓶、塑膠砧板、矽膠類等各類食品接觸面含塑膠材質器具共88件。經依材質特性檢驗螢光增白劑、鉛鎘、塑化劑、雙酚A、材質鑑別及耐熱溫度標示符合性等項目，結果均符合規定。

食藥署強調，食品器具、容器或包裝之品質應符合「食品器具容器包裝衛生標準」，若標示不實或違規，將依食品安全衛生管理法相關規定處辦。依同法第26條規定，產品應以中文及通用符號明顯標示品名、材質名稱、耐熱溫度及國內負責廠商等資訊，違反者可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，確保產品製造及標示均符合規範，以維護消費者權益。

