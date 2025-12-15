食農教育入選教案 鼓勵吃在地惜食材

教育局舉辦食農教案徵選，仁德幼兒園設計菜園尋寶遊戲、蔬菜隱身術等課程，讓孩子認識及愛上吃蔬菜。 （教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

推展食農教育，教育局推動為期三年的食農教育整合推動計畫，以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心精神，推動食農教育。

國中組特優官田國中，以官田盛產菱角卻面臨菱角殼廢棄率偏高為議題，發展「再利用農業廢棄物菱角殼」教案，課程融入菱角殼染布、製作除臭包等實作活動，設計兼具系統性與創意的體驗式學習。

國小組特優土城國小位台南最西側，社區以漁業為主要產業，學校結合在地養殖特色，認識蝦的構造並動手完成蝦手捲料理，讓學生理解養殖漁業與餐桌之間連結，並進行結合知識和感官體驗的食農探索之旅。

廣告 廣告

幼兒園組特優仁德幼兒園以麵食為主軸，結合台南在地蔬果與「我的餐盤」理念，小朋友比較不愛吃菜，設計菜園尋寶遊戲、蔬菜隱身術等課程，走入菜園、親手製作麵條並參訪社區手工麵店，培養幼兒完整的食農素養。

教育局表示，入選教案將提供各校參考運用，讓食農教育深入校園，讓孩子在參與中認識在地食材、理解環境永續，並將珍惜食物的理念落實於日常生活中。