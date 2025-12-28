▲食農教育展創意，竹山鎮辦理長桌宴展現在地食力。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為深化食農教育推動成果、展現社區與農友的豐沛能量，南投縣竹山鎮公所28日於中央社區發展協會廣場舉辦「食農教育成果展暨長桌宴」活動，邀集鎮內多個社區發展協會與在地農友共同參與，透過一道道充滿地方風味的手路菜，以「長桌宴」形式呈現竹山在地食材的多元應用與料理創意，現場並結合社區展演與樂團演奏，吸引眾多民眾與社區夥伴熱情參與，氣氛熱絡溫馨。

▲食農教育展創意，竹山鎮辦理長桌宴展現在地食力。（記者蘇彩娥攝）

廣告 廣告

此次成果展以「長桌宴」為活動主軸，將象徵共享、交流與凝聚的長桌一字排開，邀請來賓齊聚同樂，不僅展現食農教育推動成果，也象徵社區之間攜手合作、共享成果的精神。透過實際品嚐與互動，讓參與者從味蕾出發，深入體會「從土地到餐桌」的食農理念，感受竹山豐富的農產能量與社區創意。

▲食農教育展創意，竹山鎮辦理長桌宴展現在地食力。（記者蘇彩娥攝）

活動由和興、中央及延正社區帶來精彩的暖場表演揭開序幕，活潑多元的演出展現社區長期投入文化培力的成果。隨後由與會長官及貴賓致詞，肯定竹山鎮在推動食農教育、串聯社區與農友上的持續努力，也感謝各社區夥伴長期投入，讓食農教育不只是理念，更能落實於生活日常。

▲食農教育展創意，竹山鎮辦理長桌宴展現在地食力。（記者蘇彩娥攝）

活動高潮之一的「上菜Show」更是驚喜連連，各社區與單位以創意方式端出精心準備的料理，結合在地農產特色，讓一道道「竹山味」十足的佳餚在長桌上依序亮相，色香味俱全，現場驚嘆聲不斷。隨後由樂團現場演奏，悠揚樂聲陪伴與會者享用長桌宴美食，營造出充滿人情味與幸福感的用餐氛圍。

▲食農教育展創意，竹山鎮辦理長桌宴展現在地食力。（記者蘇彩娥攝）

此次長桌宴菜色內容相當豐富，各社區充分展現對在地食材的理解與料理巧思。延正社區推出滷筍乾、爌肉、高麗菜與紅茶凍，將竹山常見農產轉化為家常卻不平凡的經典風味；中央社區準備炒麵、醬筍蛋、魚香茄子與山藥養生湯，以樸實的家常菜餚呈現飲食文化底蘊。和興社區則端出客家小炒、鹽酥粉豆、筍絲湯與三色蛋，展現族群飲食特色；下坪社區提供番薯包、苦茶油雞、鹽酥金針菇與甘梅地瓜條，巧妙運用在地作物，兼顧美味與健康。竹安農則以筍飯、香菇鑲肉、炒油菜及洛神花粉粿，展現山城農產的多元樣貌與創新應用。

竹山鎮長陳東睦表示，食農教育的核心在於認識土地、尊重農業、珍惜食物，感謝各社區與農友長期投入與用心，才能讓本次成果展以如此豐富且具代表性的長桌宴形式呈現。透過共同準備、共同分享的過程，不僅凝聚社區情感，也讓更多民眾親身體驗竹山在地食材的魅力與價值。

陳東睦也指出，未來鎮公所將持續推動食農教育相關計畫，深化社區與農友之間的合作，結合教育、文化與觀光，讓食農教育不只是活動，而是成為地方永續發展的重要力量，持續將竹山的「在地食力」推廣到更多角落，讓更多人看見、品嚐並支持在地農業。