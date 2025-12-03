「食農教育巴士」爆紅！高雄食農漫遊湧入2,500人 親子搶玩20大主題闖關

▲透過「食農教育巴士」主題概念，將展場打造為互動式農業廊道。活動期間吸引約2,500人次熱情參與，透過20個主題攤位與16場次的食農教育工作坊，成功引領親子家庭與學子深入淺出地探索農業科學，展現高雄豐富的物產魅力，更讓「從產地到餐桌」的理念在寓教於樂中具體實踐。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由高雄市政府農業局、國立科學工藝博物館及高雄市農會共同主辦的「高雄食農漫遊：走讀家鄉・品味農產」系列活動，日前於科工館圓滿落幕。本次活動透過「食農教育巴士」主題概念，將展場打造為互動式農業廊道。活動期間吸引約2,500人次熱情參與，透過20個主題攤位與16場次的食農教育工作坊，成功引領親子家庭與學子深入淺出地探索農業科學，不僅展現高雄豐富的物產魅力，更讓「從產地到餐桌」的理念在寓教於樂中具體實踐。

本次活動共安排16場次「食農教育工作坊」場場爆滿、座無虛席，民眾在動手做的過程中，深刻體認「食在地、享當季」的食農精神，深受親子與學生族群喜愛。現場設置20個食農教育攤位，涵蓋作物生長流程展示、農具實物解說與互動教學，包括芭樂枝條與剪枝至結果的完整循環流程示範，搭配農用剪具實體展示，讓民眾更直觀理解農作物栽培管理的專業。蜜蜂展示箱也成為現場焦點，吸引眾多親子駐足觀察，小朋友透過解說瞭解蜜蜂生態。搭配「闖關集章活動」，許多民眾手持地圖穿梭各攤位完成任務，增加民眾對在地農產的認識與支持。

有家長表示「因為參加這個活動，才知道原來香蕉不止可以吃，香蕉假莖還能做成香蕉絲取代棉繩、香蕉心可以做紙漿，和孩子一起長知識了」，也有學生驚喜表示「第一次知道原來香蕉不是長在樹上，而是大型草本植物」，顯示活動有效深化民眾對食材與農業知識的認識，真正落實「從產地到餐桌」的教育精神。

高雄市政府農業局局長姚志旺表示，透過寓教於樂的體驗形式，不僅提升市民對農業的理解，也讓食農教育自然走入生活，看到親子們在廚房裡開心做料理、在展區專注探索的樣子，真的讓人很感動，這就是食農教育最棒的回饋！未來將持續推動相關活動，深化民眾對高雄農業的認識與支持，讓高雄成為一座充滿綠意與活力的永續城市。（圖╱高市府農業局提供）