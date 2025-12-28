食農教育成果豐 竹山長桌宴 展現在地食力

南投竹山鎮公所昨（二十八）日在中央社區發展協會廣場舉辦「食農教育成果展暨長桌宴」，由鎮內多個社區與在地農友共同端出最道地的手路菜，以長桌宴形式展現推動食農教育的豐碩成果，現場結合社區展演及樂團演奏，吸引眾多社區夥伴踴躍參與。

成果展以「長桌宴」為主軸，將長桌並排齊聚同樂，除了凝聚各社區情感、象徵成果共享之外，更展現各社區對在地食材的多元運用與料理智慧。

活動由和興、中央及延正社區帶來精彩表演揭開序幕，接續由與會長官與貴賓致詞，肯定竹山在推動食農教育上的持續努力與在地社區的全力投入。緊接著「上菜Show」更將氣氛帶至高潮，各單位以創意方式端出「竹山味」十足的菜餚，視覺與香氣並陳，現場驚嘆聲不斷。隨後由樂團現場演奏，陪伴與會者享用長桌宴美食。

此次長桌宴菜色豐富，包括：延正社區推出滷筍乾、爌肉、高麗菜與紅茶凍；中央社區準備炒麵、醬筍蛋、魚香茄子與山藥養生湯，以家常風味吸引眾人味蕾。和興社區端出客家小炒、鹽酥粉豆、筍絲湯與三色蛋；下坪社區提供番薯包、苦茶油雞、鹽酥金針菇與甘梅地瓜條；竹安農以筍飯、香菇鑲肉、炒油菜及洛神花粉粿，展現山城特色食材的多元創意。

鎮長陳東睦表示，感謝社區及農友對食農教育推廣的用心，因為大家的共同努力，活動才能以最豐富的長桌宴呈現。本次成果展透過共同參與、共享成果的模式，讓更多人體驗從土地到餐桌的連結，也希望未來能持續帶動社區與農友合作，將竹山的在地食力推得更加深遠。