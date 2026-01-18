食農教育新體驗 台中小學生校園內插秧學「敬天愛地」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市是都會區，市區幾乎看不到農田，為讓學生認識稻米生態，更懂惜食愛物，台中市東區樂業國小引進別開生面的食農教育，結合春耕時節，在學校「樂業小農場」舉辦祭天插秧活動，讓學生實際插秧，體驗汗滴禾下土的經驗，學到感恩土地，更懂惜食的意義。

樂業國小校長鄭麗娟指出，都會區的學生多沒有機會看到稻田，學校設計本位課程幸福稻食農教育，設計插秧活動，希望讓學生藉親手種植稻米的過程，理解「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的道理，珍惜食物也利用自然農法愛護大地，更了解自己的責任感。

學校在插秧活動前也安排祭天儀式，師生手持清香，祈求耕作平安順遂，鄭麗娟說，透過祭天儀式，希望教會學生「敬天愛地」，懂得對土地報以感激，才會真正珍惜餐桌上的每一口糧食。

春耕活動由高年級學生帶領五年級學弟妹，在專業老師的指導下，挽起袖子及褲管走入田間進行翻土與播種，學校教師吳秉宏先介紹台梗11號的稻米特性抗稻熱病力佳，並利用古早農具竹製「秧苗器」將秧苗整齊排列，讓學生4人一組齊力插秧，不少學生踩進軟泥驚叫連連，泥土軟滑難走，還要把踩過的腳印坑洞填平才能插秧，舉步維艱邊叫邊移動，設法把秧苗種好。

六年級江姓學生說，腳踩在泥漿裡面的感覺非常有趣，雖然腰很酸，但是看著排得很整齊的秧苗就很有成就感，終於知道農夫的辛勞；五年級周姓學生說，插秧的時候要4人合作一起後退，才能快速又整齊，插秧活動讓大家學會合作，已經開始期待大收成，能賣好價錢支持後續的戶外教育活動。

