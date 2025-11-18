食農教育與創意茶飲大放異彩 苗栗縣長表揚優秀農政人員與青農

▲苗栗縣長鍾東錦表揚國際製茶師張家齊。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣近來在農業發展又屢創佳績！不僅出現首位通過農業部認證的食農教育師資人員，還有14人取得農業部食農教育專業人員認證；另在國際茶賽及創意茶飲、短視頻競賽，亦捷報連連。縣長鍾東錦18日接見表揚這些在國內和國際舞台大放異彩的優秀農政人員和農友，肯定他們卓越的表現。

縣長鍾東錦今天接見致賀人員，在食農教育表現優異的分別有師資及專業人員，其中，苗栗縣農會主任廖美淑是縣內首位通過農業部認證的食農教育師資人員；另有14位來自農政單位的人員和農友，包括農改場古金台、公館農友曹富雄2人，農會單位則有三義謝金妟、後龍張馨鎂、頭份鄭智仁、公館徐志鈞君、苑裡李忠祐、苗栗傅靖方，獅潭王佳苓、三義鄉彭廣恩、縣農會葉惠仙、南庄翁茂權、銅鑼劉珮筠、苑裡康美琪等12人，獲食農教育專業人員認證。

在今年舉辦的第二屆全國創意茶飲調製競賽中，公館農會的張怡文、吳雨蓁及劉鈺心榮獲季軍，展現苗栗農產業技術在傳承的同時，還注入新意與巧思，她們利用下班時間挑茶、調味，調製出公館特色飲品「紅棗鮮奶茶」。另有通霄農會的林玉珊、李心妤及邱偉玲，在中華民國農會主辦的114年家政影響力第二屆創意短視頻徵件大賽中，贏得金獎殊榮，以「你再偷吃我就煮豆油」作品，用幽默、創新手法鼓勵長輩活到老學到老，翻轉大眾對高齡者的刻板印象。

另外，知名的國際製茶職人張家齊，在全球400多位競爭者當中，以個人品牌在英國國際茶品競賽The leafies中脫穎而出，以卓越的品質及風味的FormoCha「福爾摩茶」，獲得「至尊大獎」最高殊榮，成為台灣茶業國際標竿；還有邱俊魁也在今年苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑奪得特等獎，並以「八甲茶園」品牌，與另支「坪林五二」品牌，雙雙獲得「金獎」；東方美人茶的大滿貫傑出農友曾郁芳則採揉合傳統與現代3次定香程序，以「曾的茶」品牌獲「極力推薦獎」，他們都以自己的堅持與精湛的技術，將苗栗茶業輝煌推向國際。

縣長鍾東錦率同農業處長陳樹義及科長丁美君接見表揚這些優秀農政人員和青年農民，不少獲獎者的「親友團」也一起出席，還有得獎人所屬的縣農會和鄉鎮市農會幹部，也到場分享榮耀與喜悅，見證苗栗農業發展最光榮的一刻。

縣長鍾東錦表示，縣農會與鄉鎮市地區農會一定要以和諧取代對抗，同心協力才能開發可長可久的產品，創造亮麗的業績，縣府會持續作為農會與農友的堅強後盾，在政策、資源和技術上全力奧援，帶動苗栗農會大步邁前。鍾東錦再次強調，會配合中央加速建置苑裡的冷鏈物流中心，改善苗栗肉品市場的建築和內部設施，以利提供消費者衛生安全的肉品、海鮮及蔬果等。

鍾東錦以今日發揮創意與巧思的得獎人為例，鼓勵農業單位與農友拿出自己創新的點子，讓產品獨具特色也有市場區隔，從稻米、茶葉到紅棗、芋頭、杭菊等等，除了講究產量和品質之外，也要兼顧經濟效益，有了相當的利潤自可支持農業永續發展。今天在各領域贏得殊榮的團體和個人，正是展現創意與特色的最佳典範，同時象徵苗栗深耕食農教育有成，並由這批專業種子人員逐步向下扎根。

另外，有關敬老卡普及到選購農會社區小舖產品的議題，最近在縣議會和基層農會備受關注。縣長鍾東錦表示，縣府業務單位正在積極籌備作業中，初步規畫每張敬老卡每月有100元的額度，可選購社區小舖的農特產品，預定明年開始實施。