食農遊學地圖體驗營 蝦趣滿滿

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仙草實小學生十二日至安南區土城國小進行校際交流，以「蝦」為主題，認識在地農漁特色。（教育局提供）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

從養殖地到餐桌，學童體驗「蝦趣滿滿」！教育局推動食農教育向下扎根，舉辦食農遊學地圖體驗營，鼓勵師生及親子走入產地、認識在地農漁特色，白河區區仙草實小學生十二日至安南區土城國小進行校際交流，以「蝦」為主題，結合在地養殖產業與特色課程，在趣味互動與實作體驗中，感受台南在地漁業特色與食農教育魅力。

教育局表示，台南沿海地區具備優良養殖環境，孕育許多深具地方特色的水產資源，透過食農教育活動，讓學生從產地認識養殖環境、了解蝦類生態與在地漁業文化，培養珍惜食物與支持在地農漁產品觀念。

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活動以「蝦」為主題，讓學生透過實地走訪、觀察及動手操作，深入了解從養殖、生產到餐桌的完整歷程，除學習食農知識，更能建立健康飲食、永續環境及支持在地產業觀念，並落實於日常。學童走進魚塭，體驗如何抓蝦，學習如何辨別並動手剝蝦，再學習蝦料理和認識食品安全等，從產地到餐桌，完整了解蝦類的養殖、生產、加工及食用過程，上一堂截然不同的戶外課。

學童說，不愛吃蝦是因為剝蝦麻煩，也有人都是家長代剝，經過學習，發現一點都不難，同學們還自行舉辦剝蝦大賽。