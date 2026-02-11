食道檢查新利器 花蓮慈院示範工作坊

攻克困難的食道診斷，花蓮慈濟醫院引進了新的檢查利器「EndoFLIP」，(2/8) 由台灣胃腸神經與蠕動學會，以及花蓮慈濟醫院消化系中心舉辦全台首場的示範工作坊，共有八家醫院的專家及醫師們蒞臨觀摩學習。這項利器可以同步測量食道的寬度與壓力，並快速呈現圖形，幫助判斷吞嚥困難與胃食道逆流患者的食道功能。花蓮慈院率先引進這項技術，不但能提升東部醫療水準，也讓更多患者受益。

花蓮慈院消化系中心主任 陳健麟：「它可以看一些食道的功能性的變化，也可以看食道括約肌的，正常或不正常的判斷，因為有時候，傳統的食道動力學，功能檢查，有一些個案，它並沒有辦法被完全被診斷出來，藉助這樣最新的一個技術，它可以讓我們臨床的醫生，得到一個更好的診斷結果。」

台大醫院醫學院內科臨床教授 曾屏輝：「如果說我們在臨床上，對於吞嚥困難的個案，跟我們診斷還不是那麼確定，不能確定說它一定是食道遲緩不能(症)，決定需要做進一步的手術時，如果能夠有這樣的EndoFLIP，可以藉由這樣，來看它的延展性，可以對整個診斷，有很大的幫助。」

這次接受EndoFLIP實況操作示範的4位病患，其中有3位是長期飽受吞嚥困難障礙所苦，傳統的檢查常要忍受過程的不舒服。而EndoFLIP是在病人接受鎮靜胃鏡時一併完成，病人通常不會感到明顯不適，檢查流程多半可在數十分鐘內完成，醫師也可在更從容的狀態下做全面的判斷。

