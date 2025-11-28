食道癌合併下咽癌 微創食道切除術免永久氣切
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】48歲的張先生長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，今年初出現喉嚨異物感與吞嚥不順，本以為只是發炎，至耳鼻喉科檢查卻發現下咽部有腫瘤。進一步胃鏡檢查又在食道中、下段發現癌變，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，並已合併淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌。經過化療、放療與免疫治療後，張先生食道、下咽部腫瘤明顯縮小，由台北慈濟醫院胸腔外科洪嘉聰醫師透過胸腔鏡、腹腔鏡執行微創次全食道切除手術，並以胃管與頸部食道縫合進行重建，術後僅需定期以藥物治療追蹤。
食道癌分腺癌、鱗狀細胞癌 未治療會侵犯周邊器官淋巴
洪嘉聰醫師指出，食道癌分為腺癌與鱗狀細胞癌兩種，前者與胃食道逆流相關，常發生於下段或胃交界處；鱗狀細胞癌則多見於食道中段，由刺激性物質引起細胞病變，且因食道與下咽位置相近，有約5%機率合併發生癌症。
他進一步說明，因食道缺乏疼痛神經，初期多無症狀，隨腫瘤擴大，將會出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降，若未予以治療會侵犯周邊器官或淋巴。根據臨床數據，食道癌第一期五年存活率可達七至九成，第二期約四至六成，第三期降至二至四成，第四期低於5%，因此早期發現是治療關鍵。
診斷食道癌最常使用胃鏡檢查 治療以手術切除優先考量
胃鏡檢查是診斷食道癌最常見的方法，可直接觀察腫瘤並切片確認，並搭配電腦斷層、全身骨掃描、腦部磁振造影、全身正子攝影評估轉移情形。洪嘉聰醫師表示，食道癌治療會依期別與病灶範圍調整方式，以手術切除為優先考量。傳統開胸手術需於胸腹開15至20公分大傷口，易併發肺炎；若合併下咽癌，可能得進一步施行全喉切除與永久氣切，造成語音、進食與呼吸功能的永久改變。
微創僅需胸腹數個1至2公分切口 維持術後生活品質
現今微創技術則可透過胸腔鏡、腹腔鏡完成，僅需胸腹數個1至2公分的小切口，並於頸部開4至5公分切口進行胃管上拉與頸部食道縫合重建，術後恢復較快。以張先生為例，雖合併下咽癌，但經放射治療後腫瘤縮小，最終經醫療團隊評估，食道癌以微創手術切除與重建，下咽癌持續以藥物治療，避免全喉切除與永久氣切，維持術後生活品質。
預防重於治療減少長期刺激 應避免菸、酒、檳榔
但畢竟是切除縫合手術，部分病人會在術後出現滲漏或狹窄情形，須再接受擴張治療改善進食情況；此外，病人若有復發情況，或因高齡、共病不適合手術者，則會以化療、放療或免疫治療為主。
洪嘉聰醫師提醒，預防重於治療，民眾應避免菸、酒、檳榔，少吃煙燻、香腸等加工食品與過熱湯品，減少長期刺激，降低罹患食道癌風險。
【延伸閱讀】
食道癌死亡、新發個案 高達9成都是男性！3危險因子一定要盡早戒除
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66868
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 13 小時前
三總惡性腫瘤外科名醫馬辛一逝世 院方回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任、國防醫大教授、惡性腫瘤手術名醫馬辛一25日傳出過世消息，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文揭露此事，震驚醫界，馬辛一近日因車禍受傷，好友神經外科專家高明見才向外界表示病情穩定，卻突然傳出噩耗，讓許多人不敢置信。對此三總也做出回應。中時新聞網 ・ 9 小時前
槍傷後臉部全碎裂！三總跨科團隊用3D列印重建 讓25歲軍人一年後重返人生
一聲槍響後，他的世界全然碎裂。一名25歲的志願役士官因長期情感困擾與憂鬱症所苦，信傳媒 ・ 20 小時前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 1 小時前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 19 小時前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
20歲男大生發燒2周當感冒 母親察覺有異「一查竟是急性血癌」
急性骨髓性白血病雖好發於65歲以上老年人，但臨床觀察發現年輕及中壯年患者也不在少數，且因容易忽視或隱忍症狀，導致病情快速惡化。一名20歲男大學生，平時陽光健壯、很少感冒，暑假期間卻反覆發燒長達2週，並出現臉色蒼白症狀，所幸母親察覺異狀帶他就醫，才確診為急性骨髓性白血病。醫師提醒，血癌症狀不具特異性，常被誤認為貧血或感冒，導致錯過及時治療的機會。中天新聞網 ・ 1 天前
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完健康2.0 ・ 1 天前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 18 小時前
翁日吞20顆保健品 醫胃鏡一照食道出事了
[NOWnews今日新聞]一名70歲老翁為了保養身體，每天服用20多顆保健品，卻發生胸痛、吞嚥不適，就醫檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
8歲童流血不止竟是腸胃炎害的！全身血點 牙齦狂冒血嚇壞家人
陳童媽媽指出，孩子一開始是四肢出現密密麻麻小血點，以為只是單純的過敏，後來連胸膛、脖子也都冒出來，曾到皮膚科看診沒有療效，後來又出現流鼻血、舌頭出血難止住的情況，最嚇人的是，孩子剔牙時，不小心弄到牙齦後竟血流不止，滿嘴是血，哭著找媽媽，他們趕緊轉到彰化醫...CTWANT ・ 14 小時前
昆凌控制體態「減重早餐」這樣吃！營養師解析 7種人千萬別跟風
天王嫂昆凌近期分享維持體態的飲食方式，早餐吃蛋白搭配香蕉和黑咖啡，中餐正常但不過飽，晚餐以蔬菜蛋白質為主並減少澱粉。營養師表示，這種控制熱量的方式雖有其道理，但不是每個人都適合。 高蛋白早餐有效 但需注意體質 丹麥研究發現高蛋白早餐能增加飽足感並改善專注力，甚至讓人一天少吃100多大卡。蛋白質代謝需消耗較多能量，比碳水化合物和脂肪更有助控制體重。劉怡里營養師提醒，現代人喜歡早起空腹喝咖啡，容易刺激胃酸過度分泌，加重胃食道逆流，長久下來更容易產生胃部疾病，若單純只喝黑咖啡也容易有低血糖現象。而這類早餐配置熱量偏低，容易疲倦，血糖調節能力較弱的族群並不適合。 低碳飲食效果有限 持續執行才是王道 美國史丹佛大學的研究顯示，低碳水化合物飲食確實能提升代謝率。當每日碳水化合物攝取量低於130克時，對胰島素阻抗較高者效果更為顯著，每天可多消耗300到400大卡，這相當於慢跑40分鐘所消耗的熱量。劉怡里營養師強調，執行低碳飲食會經歷不同階段：初期的適應期，身體從燃燒葡萄糖轉為燃燒脂肪，可能出現類似感冒的「酮流感」症狀，包括頭痛和疲倦等；接著體重會明顯下降，平均每月可減少2至4公；每個人狀況不同，但是常春月刊 ・ 1 小時前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 3 小時前
「炮兵團」1人HIV陽性 整團嚇到急衝醫院篩檢「又有人中鏢...」
近年來我國年輕族群感染HIV人數不斷攀升，截至去年底全台累積已有超過3.63萬名HIV感染者。有醫師分享，曾遇過病患組「炮兵團」到東南亞尋歡，沒想到事後有成員篩檢出陽性，結果整團成員只好團進團出一起到門診求篩檢。鏡報 ・ 1 天前
口乾一定是乾燥症嗎？婦人常口乾、血壓飆高查不出原因 竟是這問題
口乾、睡不好，你也經常半夜口渴醒來嗎？這些小症狀可能是身體失衡的警訊，尤其更年期或停經後女性，若同時出現血壓波動、情緒起伏大，更要留意是否與自律神經失調有關。 血壓突然飆高竟查不出原因？注意自律健康2.0 ・ 1 天前
醫師認證「2款國民甜品」幾乎零熱量！減脂抗老還能穩定血糖
天氣一熱，總讓人忍不住想來碗冰涼甜品，但怕胖又怕升血糖，該怎麼選才聰明？減重醫師大推2樣「國民甜品」幾乎不含熱量，不僅能增加飽足感，還有助穩定血糖、抗氧化，是夏天減重抗老的天然好幫手。 1000健康2.0 ・ 1 天前
每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲
恐怖！俄羅斯一名30歲的健身教練網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin）為了推廣新的減肥計畫，因此連續數週每天攝取過1萬卡的卡路里，試圖增重50多磅（換算超過22公斤）。沒想到在增重過程中他感到身體不適，因心臟驟停在睡夢中過世。鏡報 ・ 19 小時前
健保補助7大達文西手術！子宮肌瘤、卵巢囊腫…傷口僅1公分：恢復快、減少併發症，更快回歸生活
衛生福利部雙和醫院婦科主任温國璋表示，傳統開腹手術雖然能清除病灶，但伴隨傷口大、住院時間長及術後併發症風險高。健保已開始給付7項婦產科相關的達文西手術。這項政策降低病患手術的經濟負擔，與傳統腹腔鏡手術相比，達文西機械手臂最大特色之一，是透過多個僅約1公分大小的小切口，即可完成複雜的婦科手術。因傷口小、出血量少，術後疼痛感明顯降低，疤痕也更不明顯，患者恢復時間縮短，可更快返回日常生活……幸福熟齡 ・ 1 小時前