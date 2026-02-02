食道癌奪命太快…男星63歲猝逝演員妻還原「斷氣瞬間」 痛喊：短暫到令人憤怒

池田有希子（左）不捨老公莫雷羅伯遜離世。翻攝IG@yukikoikeda

日本男星莫雷羅伯遜（モーリー・ロバートソン）上週四（1/29）因食道癌病逝，演員遺孀池田有希子昨（1日）悲痛證實老公死訊，難忍悲痛的她，昨再度於IG發布長文，吐露她對老公的不捨與思念。

莫雷羅伯遜罹患食道癌！確診半年病逝

池田有希子（左）年初才與莫雷羅伯遜拍下新年合照。翻攝IG@yukikoikeda

池田有希子分享，去年8月莫雷羅伯遜確診食道癌後，便開始接受治療。雖然癌細胞已轉移至肝臟，但在身體狀況許可的時候，夫妻倆仍會外出喝茶、散步。寫道，「去年聖誕節的晚餐，以及今年的新年料理，他都細細品嚐、慢慢享用。也生平第一次親手做早餐，送我去排練。就在他逐漸能熟練地把煎蛋移到盤子裡的時候，食慾卻突然完全消失，因噁心連補充水分都變得困難而再度住院。正當我們討論是否停止積極治療、轉向安寧照護之際，病情卻急轉直下。」

演員妻還原病房最後一夜

池田有希子（左）不捨莫雷羅伯遜猝然離世。翻攝IG@yukikoikeda

池田有希子分享陪老公住進醫院的那一天，「在我決定住進病房陪伴他的第一個夜晚，他突然呼吸急促。我一直在他耳邊呼喚著他，急促的呼吸漸漸變成細小而平穩，間隔也一點一點拉長。我親眼見證了，那彷彿砂粒自掌心滑落般，靈魂離開肉體的最後瞬間。如此短暫，短暫到令人憤怒的脆弱。」

她也寫道第一次擔任喪主這個角色，是在眾人的幫助下，無法彩排，只能硬著頭皮完成這場一次定勝負的正式演出。她也吐露失去丈夫的心痛，無論是發文的這一刻，還是在冰箱裡發現莫雷喝到一半的果汁，還是手機相簿自動推薦他還精神奕奕時期的照片，悲痛地說：「突如其來的空虛感總讓我幾乎崩潰。回想自己過去的遲鈍，令人羞愧。也想狠狠打醒那個在悲傷淺灘裡假裝理解一切的自己。」

告白老公「此生最深愛的人」

池田有希子也感性地再度向老公喊話，「他是我此生最深愛的人。與莫雷相伴的20年，我很幸福。衷心感謝。」也感念這段時間來自醫院及親友的支持與照護，深情發文令網友看了為之鼻酸。



