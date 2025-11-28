食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！





食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。

食道位在胸腔，是個中空、管狀、肌肉結構的輸送道，連接咽喉與胃，我們吃東西之後，食物經過口腔咀嚼、通過咽喉，食物就通過食道，進入位在腹部的胃與小腸。

食道癌在東亞地區算是很盛行的癌症，那食道的細胞為何會病變成癌細胞呢？其致病因子大多和飲食習慣有關，可說是「吃出來的病」，仔細想想，這件事情大概也不會讓人太訝異，畢竟我們吃下的東西若不恰當，含有致癌物或細菌病毒，首當其衝會接觸到的身體部位就是口腔與食道，發生於這兩者的癌症當然就與飲食習慣有強大關聯。

容易導致食道癌的危險因子有：

1.抽菸、喝酒、嚼檳榔。

2.常喝很熱的茶或湯。

3.體重過重。

4.患有胃食道逆流。

5.少吃蔬果的人。

6.口腔衛生不良的人。

食道癌初期6症狀，一出現就速速就醫！

食道癌的初期患者不會感到太多症狀，若有，可能會有吞嚥困難，吞嚥時感覺到有異物感，卡卡的，甚至有梗住、噎到的困難，或感覺食物通過得很慢。（畢竟食道是有彈性的，不會一下子就完全塞住。）

對食道癌患者而言，吃東西不再是件快樂的事情，而會造成困擾，有人胃酸逆流感愈來愈嚴重，有人則因為不想吃，吃得少，體重不自覺下降。

另外食道癌還可能伴隨著咳嗽、聲音沙啞、與胸痛，這類型的胸痛可能與心臟病發作的胸痛較不一樣，有時可以指出胸骨後方的明確痛點。

既然食道是輸送食物的通道，食道長癌自然會帶來食道阻塞，先是固體食物過不去，接著連液體食物都很難通過。食道癌也會造成疼痛與出血等併發症，除了食道癌腫瘤本身出血導致消化道出血之外，食道癌也可能會侵犯到周遭主動脈等大血管，導致大血管出血，這可是非常致命的。

總之，食道癌是消化道癌症中存活率相當不好的一種。

若有吞嚥困難並懷疑食道癌時，醫師可以安排鋇劑食道攝影，請患者喝下顯影劑再照X光片，以看清食道內層是否有問題。也可以直接做內視鏡（俗稱的胃鏡），從患者口腔伸進細長的鏡頭，經過咽喉檢查食道，必要時再加做切片及內視鏡超音波，確定腫瘤的型態及侵犯深度。

食道癌可分成食道鱗狀上皮細胞癌（squamous cell carcinoma）及食道腺癌（adenocarcinoma）兩大類。

鱗狀上皮是食道內面表層的細胞，而這類的食道癌在整段食道都可能發生，是台灣人好發的食道癌類型。食道腺癌是分泌黏液的腺體細胞病變而成的，好發於食道接近胃之處，也就是食道下三分之一的地方。診斷食道癌時要先區分是哪一種類型，因為這會影響到治療計畫。

來看食道癌分期：

食道癌第一期：癌細胞侵犯食道內層細胞。

食道癌第二期：癌細胞侵犯食道的肌肉層，還可能已經侵犯到附近一兩顆淋巴結。

食道癌第三期：癌細胞侵犯超過食道肌肉層到周邊組織及更多淋巴結。

食道癌第四期：癌細胞轉移到其他器官。

如果能早早偵測到食道癌並讓患者接受治療，治療效果當然比較好。不幸的是，目前臨床上食道癌患者常常都是疾病晚期才知道自己罹癌，已是長久進食不順、營養不良、腫瘤擴展的狀態，治療效果並不理想。目前多用放射療法、化療、及手術治療食道癌。

如果在腫瘤很小的時候就診斷出來，可以靠內視鏡方式切除黏膜而移除，但這只適用在腫瘤很小且未侵犯他處的食道癌。

但絕多數的食道癌被發現時並不是如此早期的狀態，因此醫師需要切除食道與部分的胃部，再將胃與小腸向上拉，與剩餘的食道縫合相接。有時醫師則會移轉大腸來取代，當成新的輸送食物管道。

食道癌的手術困難度高，且患者接受手術時，常已因為長期進食困難而營養不良、缺乏抵抗力了，術後併發症的機率並不低，除了常見的感染與出血這兩樣併發症以外，還會有接口滲漏（縫合的地方沒有長好，而滲出消化液或食物）的問題。

針對較晚期的食道癌，可以考慮同步採用放射治療與化療，縮小病灶後可開刀切除食道及重建輸送食物管道。無法用手術切除食道治療的話，在食道腫瘤壓迫處放置支架，撐開被壓迫的通道，或直接做個胃造口或小腸造口，都是增進食物及營養攝取的選項。

想降低食道癌的機會，要避免各種形式的煙草，降低飲酒量，別吃檳榔。避免吃太過滾燙的食物、熱湯、熱茶等，反正食物會燙口就先不吃，放涼一點再吃，超過65度以上會對組織造成傷害。

少吃加工、醃漬類食品，多吃蔬菜水果，維持適當體重與口腔衛生，若有胃食道逆流的困擾，不要自行服用成藥，要尋求醫師的專業幫助，以免狀況惡化讓食道細胞長期發炎。

(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此)





