食醫強強聯手！2026台北食品展首度串聯醫療展 搶攻精準營養兆元商機

財經中心／師瑞德報導

健康經濟引爆！「2026年台北國際食品展」將於明年6月登場，世貿一館「食在健康館」擴大徵展，首度與醫療展同期展出，打造「食×醫」大健康生態系。包括優補達人、Bebop冰淇淋等指標品牌搶先進駐，鎖定精準營養與全齡照護商機，協助台廠對接全球醫療與零售通路。（圖／外貿協會提供）

隨著全球人口高齡化加速以及後疫情時代健康意識的全面覺醒，「吃」的定義已從單純的滿足口腹之慾，昇華為預防醫學的關鍵一環。看準「健康經濟」與「精準營養」將成為食品產業最具爆發力的成長引擎，由外貿協會主辦的亞洲年度盛會：「2026年台北國際食品展（FOOD TAIPEI 2026）」，將於明（115）年6月24日至27日在台北世貿一館及南港展覽館1、2館盛大登場 。其中，位於世貿一館的「食在健康館」將擴大展出規模，不僅回應市場對功能化食品的強勁需求，更首度嘗試跨界整合，企圖引領台灣食品產業升級轉型。

首度串聯醫療展 打造一站式大健康生態系

面對慢性病年輕化趨勢，健康管理已不再局限於醫院診間，而是回歸到日常的餐桌選擇。為了打破產業藩籬，FOOD TAIPEI 2026首度祭出策略性變革，與「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」於世貿一館同期、同地展出 。這項創舉將透過展區的實質串聯與人流互通，建構出「食 × 醫」一站式大健康產業生態系 。這意味著參展廠商的視野將不再侷限於傳統食品零售通路，更能精準對接醫療體系、長照護理機構、專業醫護人員以及高階健康管理通路 。從預防、營養補給、照護到術後復原，完整串聯起產業價值鏈，大幅提升台灣健康食品在國際市場的整合競爭力。

從銀髮到嬰幼兒全包 功能化食品成新顯學

因應全球健康食品市場朝向「功能化、科學化、個人化」發展的趨勢，外貿協會此次特別擴大規劃「食在健康館」，展出內容涵蓋全生命週期營養補給、精準營養食品、機能飲品、植物基、未來食品與即食品等關鍵領域 。目前已吸引多家指標性業者率先進駐，包括國際保健原料進口領航者「台灣荃新」、深耕醫療通路的機能萃取專家「優補達人」、科技農企業菁創獎得主「興聯農科」，以及專注於銀髮族與嬰幼兒精準營養市場的「陽光食品」 ，展現台灣產業鏈上下游豐沛的創新能量。

Bebop冰淇淋、機能果汁參戰 顛覆養生刻板印象

除了硬底子的生技實力，回應年輕世代對健康、美味與永續並重的消費新主張，展場也將迎來一股新銳勢力。包括主打機能果汁的「Passion24」、強調植物性低卡的「Bebop 冰淇淋」以及創意沾醬品牌「Hippidippi」皆將參與展出 。這些品牌的加入，象徵著台灣食品產業已成功從「吃得飽」邁向「吃得對、吃得精準」的轉型階段，將健康概念無縫融入年輕族群的日常生活。

採購洽談會助攻 搶佔健康商機

為極大化參展效益，展覽期間將舉辦多場高規格商務活動，包括「保健營養食品趨勢論壇」、「機能飲品體驗活動」及「新產品發表會」 。其中，深受業界好評的「一對一採購洽談會」，將協助企業直接對接國際買主、跨境電商與關鍵通路決策者，加速產品商品化與國際布局 。「食在健康館」即日起擴大徵展，歡迎保健營養、機能性產品等供應業者踴躍參與，共同搶佔這波兆元級的健康商機 。

