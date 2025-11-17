食飯皇帝大歡喜來煮食 文學館開跑品味客家生活

2025臺南客家文學沙龍15日於國立臺灣文學館溫暖登場，本次講座特別邀請作家吳鳴，以其散文作品《歡喜來煮食》，分享他筆下對母親家常菜的記憶與背後的情感滋味，從日常廚事菜餚中，細細流露客家料理哲學及文化情懷。市議員Ingay Tali穎艾達利、王家貞也特別蒞臨到場，跟參加民眾一起做皇帝，「品味」客家料理的溫度。

活動現場準備多樣限量好禮，包括作家吳鳴的《歡喜來煮食》飲食札記、客家仙草茶，以及客家委員會與臺南在地品牌蜷尾家聯名推出的「客家草仔胖」與「擂茶螺雷麵包」特色麵包。讓參與民眾從書香到舌尖，全方面感受客家文化的豐富風味。

市長黃偉哲表示，美食不僅是味覺的饗宴，更是串連人與人情感的重要橋樑。透過「料理」與「文學」的融合，讓更多人理解「吃飯皇帝大」所承載的文化哲學。臺南是美食之都，也是多元文化匯聚的城市，期許本次文學講座，讓閱讀體驗向外延伸，成為一場用舌尖、五感與心靈共鳴的文化行動。

臺南市政府客委會主委陳新裕指出，今年特別與國立臺灣文學館攜手合作，以「文學×料理×客家人」為主題，象徵文化的傳承不僅書寫於文字中，更流動於生活日常之中。客家飲食蘊藏著族群遷徙、勞動與節慶的歷史痕跡，更是族群文化的根脈。透過作家吳鳴的文學視角談飲食，讓參與者不僅只有「閱讀」文字風味，同時「品味」阿姆料理的溫度與客家記憶的深情。

臺南市政府客委會表示，未來將持續以多元方式推廣客家文化，規劃不同主題的文化活動，讓「客家」不只是文化符號，更能成為臺南多元城市風貌中溫暖的印記。誠摯邀請大家共下來，分享客家文化的美好。

資料來源:臺南市政府