【食驗室點評】安佳「100％純牛奶保久乳」奶香與滑順度獲肯定 包裝與保存細節影響使用體驗

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食驗室試吃會員普遍認為安佳100%純牛奶保久乳奶香濃郁、口感滑順，但部分人仍感受到與鮮乳之間的風味差異。（圖片來源：食驗室）

撰文＝《食力》編輯部

保久乳向來面臨一道市場難題：便利性高，卻常被消費者認為風味不如鮮乳，甚至帶有明顯的「保久乳味」。紐西蘭乳品品牌安佳（Anchor）推出的「100％純牛奶保久乳」，主打100％純牛奶、無添加、常溫保存等特色，而從《食力》媒體所成立的全台最大試吃體驗平台「食驗室」試吃會員的回饋來看，產品獲得最多討論的並非保存便利性，而是它能否打破消費者對保久乳既有印象。

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整體而言，多數試吃會員認為產品在奶香、滑順度與日常應用性方面表現突出，但對於部分經常飲用鮮乳或乳製品的會員來說，風味與鮮乳之間仍存在些許差異，包裝設計與開封後保存期限也成為討論焦點。

「沒有保久乳味」成最大共識 奶香與滑順感獲高度認同

綜觀試吃會員回饋，「不像保久乳」幾乎是最常被提及的評價。食驗室試吃會員高雄市楊小姐表示，過去喝過不少保久乳，總覺得少了鮮奶的香醇感，但安佳100％純牛奶保久乳喝起來相當接近新鮮牛奶，不僅口感紮實，奶香也十分濃厚，甚至加入抹茶粉後仍能保有存在感。

高雄市楊小姐表示在牛奶中加入抹茶粉也不會蓋掉奶香味。（圖片來源：「純牛奶保久乳」試吃體驗）

食驗室試吃會員台南市蔡小姐也提到，以往對保久乳最大的印象就是特殊的「保久味」，但這款產品完全沒有類似感受，入口奶香濃郁卻不膩口，尾韻還保有淡淡香甜感。

來自台北市的Talia則表示，自己平時接觸過來自不同國家的保久乳產品，而安佳的特色在於奶香濃郁但沒有腥味，口感滑順且容易入口，因此提升了整體飲用意願。

除了直接飲用外，許多會員也提到產品適合搭配咖啡、麥片與茶飲。

食驗室試吃會員台北市Irene Lee表示，將產品以1：1比例加入熱美式後，奶香與咖啡能夠自然融合，與鮮奶拿鐵相比並未出現明顯違和感。

從整體意見來看，「奶香自然」、「沒有怪味」、「滑順不粉感」成為產品最具辨識度的優勢，也顯示其成功改善部分消費者對保久乳的既定印象。

風味評價出現分歧 部分會員仍感受到保久乳特徵

然而，當試吃會員將產品與鮮乳進行比較時，評價開始出現差異。

食驗室試吃會員基隆市張小姐指出，雖然產品整體濃郁順口，但仍能感受到些許類似奶粉的風味。

食驗室試吃會員台北市葉小姐則認為，保久乳採超高溫瞬間滅菌技術，因此仍保留一種與冷藏鮮乳不同的特殊風味，雖然不影響接受度，但仍能辨識出兩者差異。

台南市郭小姐也提到，產品確實沒有一般保久乳常見的殺菌味，但若以鮮奶標準檢視，其奶味厚實度仍偏淡，單喝時能感受到與平時習慣飲用牛奶的不同。

這類回饋顯示，產品成功降低保久乳常見的負面風味，但若品牌溝通過度強調「接近鮮乳」，反而可能提高部分重度鮮乳飲用者的期待值，進而放大細微差異。

常溫保存受歡迎 但容量與開封後期限引發討論

食驗室試吃會員苗栗縣徐小姐表示，過去多半購買冷藏鮮乳，這次體驗後發現保久乳可常溫保存9個月，對於不常採買或冰箱空間有限的家庭來說相當方便。

新北市TWO WU則提到，冬天飲用常溫牛奶更為便利，不需擔心冷藏保存問題，也更適合作為家中常備品。

不過在包裝使用體驗上，部分會員提出不同意見。

食驗室試吃會員台中市尤先生指出，瓶蓋旋轉切開鋁膜的設計雖然便利，但仍擔心鋁箔碎片掉入牛奶中的可能性，希望未來能進一步優化。

台中市尤先生擔心封口處的鋁膜會掉進牛奶中造成污染或誤食。（圖片來源：「純牛奶保久乳」試吃體驗）

台北市葉小姐則認為，方形1公升包裝雖有利於儲存，但重量較重，倒取時較容易控制不易。

此外，台南市蔡小姐也提到，雖然產品未開封保存期長，但開封後仍須在7天內飲用完畢，對飲奶頻率較低的族群而言，反而需要額外留意保存時間。

回購意願來自便利性 而非單純奶香表現

從試吃會員回饋可發現，影響回購意願的因素並不完全來自風味本身。

部分會員認為，產品兼具濃郁奶香與長效保存特性，因此具有持續購買意願。但另一部分會員則將購買考量建立在使用情境上，例如是否需要長期備貨、家庭人口數量、冷藏空間大小，以及平時是否經常製作咖啡、麥片或烘焙食品等。

換言之，安佳100％純牛奶保久乳獲得認同的關鍵，不只是「好喝」，而是在保久乳與鮮乳之間取得相對平衡：既保有常溫保存的便利性，又盡可能降低保久乳常見風味缺點。然而當產品定位越接近鮮乳時，也讓部分試吃會員開始以鮮乳標準檢視其風味表現，形成另一層市場期待。

同樣一瓶牛奶，有人重視奶香濃郁度，有人在意保存期限，也有人關注包裝設計是否便利。這些差異往往難以從單純銷售數字中被看見，卻會直接影響產品未來的溝通方向與市場定位。

對品牌而言，食驗室的價值不只是收集產品評價，而是看見消費者如何理解產品、如何比較產品，以及最後用什麼標準評價產品。當品牌主打的特色與消費者實際感受到的亮點之間出現差異時，往往也能提供產品定位、市場溝通與後續開發的重要參考方向。

「食驗室」是《食力 foodNEXT》推出的全台最大飲食新品試用平台，擁有10萬名真實會員資料，以及每月觸及超過 200萬位具備飲食體驗高度興趣的消費者，每月申請試吃人數達5000人。迄今已累積逾2萬則心得、7萬張照片，形成不可複製的UGC資產。更重要的是，品牌合作一檔即可同步獲得消費者口味、包裝、回購意願等量化報告，兼具Google SEO自然排名與AI搜尋引擎引用的長期曝光效益，現已成為台灣飲食產業與保健品新品行銷一定要操作的口碑平台。

審稿編輯：林玉婷