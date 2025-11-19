食髓知味 暴力討債隱身洗車場 中山警檢肅全落網

MEITU 20251119 122017757

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局日前接獲民眾蘇男報案，於中山區林森北路一處洗車場遭李男持開山刀揮砍，並將蘇男全家強押至洗車場毆打蘇男父親及強逼簽立本票。經成立專案小組，並報請臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮，陸續查明涉案犯嫌身分，於114年7月22日拘提主嫌李男等5人到案，澈底瓦解以李男為首的暴力討債集團，並剷除幫派隱身洗車場之不法據點。

經查蘇男於112年2月起前往該洗車場上班，未料李男以損壞客人車輛等理由苛扣薪資，自113年起更不發給薪資，於蘇男要求給付時，竟遭李男持開山刀砍傷，並向蘇男父母要求每個月交付1萬元賠償，期間並強押蘇男全家至洗車場及毆打蘇父，以暴力方式脅迫被害人。本分局於114年7月22日持臺灣臺北地方檢察署核發拘票拘提李男等5人到案，查扣商業本票、債務資料、智慧型手機等證物。全案詢後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、妨害秩序等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

中山分局重申，對於暴力犯罪絕不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施威力掃蕩行動，讓不法犯罪無所遁形，淨化社會治安！