「食鹽水治療」癌患不敵病魔亡 名醫涉詐欺取財將入獄

台北市 / 綜合報導

知名精神科醫師李光輝，被控誘騙罹癌友人進行「恩慈療法」，號稱可以有效治療癌症，但是在收取150萬元的高額費用後，實際上只注射生理食鹽水，而且不到一個月，這名罹癌友人就不敵病情離世，2023年李光輝一審被判2年徒刑，全案上訴後，高等法院在18日改判1年半定讞，李光輝將入獄執行，對此李光輝出面否認犯罪，還表示要到高院抗議。

自錄影片大談新冠肺炎，李光輝是精神科名醫，過去曾多次上節目受訪，但他司法案件纏身，不只捲入背信及吸金案，現在再因詐欺取財罪將入獄，李光輝生理食鹽水帶子。

醫師李光輝說：「好，我介紹一個更毒的，叫血癌的細胞株。」親自替自己施打細胞製劑，這個透明液體，是他所稱的NK免疫療法，衛福部高度管制需要經申請核准才能實驗治療，2019年4月他向罹癌友人介紹，可以有效治療癌症，但卻在收取150萬後分別在7月跟8月，請不明女子假冒成護理師，到住院病房內注射生理食鹽水，沒想到這名友人不到一個月就病逝，讓丈夫氣得提告，2023年桃園地院一審判處2年徒刑，全案經上訴18日高院二審改判1.5年定讞，將入獄執行。

醫師李光輝說：「從頭到尾，因為對方的先生，沒有申請恩慈治療，所以我們培養了2次，通通沒有打，我們細胞製劑，都是培養好之後，拿去給病房的護理師，再去打，我們不需要打食鹽水，我打食鹽水怎麼救人啊。」

李光輝國防醫學院畢業後，就遠赴英國進修，1995年開始著手進行細胞製劑研究，還在2011年創立了生技公司，一審判決書中也認定，家屬確實將150萬以匯款方式，轉入李光輝擔任負責人的生醫公司戶頭， 說要絕食抗議，醫師李光輝說：「開玩笑，那我要到高院，高院前去抗議了。」即便案件定讞李光輝仍堅決否認，多件官司還未結恐怕，得先入獄吃牢飯。

