「食鹽水誆治癌」被控詐150萬 名醫李光輝判1年6月定讞

精神科名醫李光輝遭病患家屬指控，謊稱可以幫大腸癌四期的病患提供「自然殺手細胞免疫療法」治療癌症，雙方簽下450萬元醫療合約，但竟然僅注射生理食鹽水，病患則在住院2個月後過世，家屬憤而提告。法院一審將李光輝判刑2年，上訴後高等法院二審改判1年6個月定讞，將入獄執行。

根據一審判決指出，108年一名陳姓婦人罹患大腸癌四期，透過朋友介紹認識李光輝，李光輝佯稱可合法提供自然殺手細胞免疫療法（NK療法），治療價格為450萬元，須抽取患者血液培養9單位免疫細胞製劑，進行恩慈治療。

而陳姓婦人與家人商量後同意上述療程，並於同年6月簽約，7月匯款150萬元後，李光輝7月27日、8月3日兩度派人假冒護理師，進入婦人病房，佯稱要注射免疫細胞製劑，實際上卻是注射生理食鹽水。到了8月10日婦人癌症惡化，從三總轉院至振興醫院，兩週後就因為大腸癌合併肝臟及腹腔轉移過世，家屬驚覺受騙提告。

對此，李光輝受訪時喊冤稱，「有兩位證人都證明沒有使用空包彈，我們不需要打食鹽水，打食鹽水怎麼救人。單單第一次培養（細胞）幾乎損失180萬，那如果是兩次，360萬就沒有了。」他強調是法院誤判，並未打過生理食鹽水。

李光輝遭控詐欺取財，他本人雖否認犯行，但一審遭判2年，案件上訴後高等法院二審，改判1年6個月定讞。

