「食」力全開「農」情滿滿！雲林縣國中小童軍嘉年華體驗在地食農教育魅力

▲雲林縣府在斗南重光國小舉辦結合童軍教育與食農教育活動，集結縣內近500位師生及青農夥伴共同參與。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府於(27)日在斗南重光國小舉辦「雲林縣114年國中小學生食農教育—精彩雲林童軍嘉年華活動」，集結縣內近500位師生及青農夥伴共同參與。活動結合童軍教育與食農教育，透過食農關卡、作物小學堂、農事體驗與闖關遊戲，讓孩子們在探索中認識在地作物，體會農民的辛苦與用心、進而了解農業文化。

縣長張麗善表示，食農教育不只是農業課程的一部分，更是連結生活、文化與環境的重要學習。透過童軍嘉年華的趣味設計，孩子們不僅能親手體驗農作物的栽培與食用過程，更能在互動中培養對土地的關懷與永續意識。也感謝雲林縣農會、重光國小、雲林縣童軍會及雲林縣青年農民聯誼會、女童軍會、台南區農業改良場等單位的通力合作，共同推動這場寓教於樂的學習盛會。

活動現場設有8大食農關卡，集結台南區農業改良場、西螺紅斗笠農場、大埤一坪農場、麥寮品安鮮物、口湖李記烏魚子、水林灃隆農場、元長好好手作、古坑蜜蜂故事館，以雲林在地特色作物苦瓜、花生、地瓜、芥菜、蜂蜜、台灣鯛、文蛤、烏魚子等為核心，青農們用心規劃食農小學堂、DIY體驗與知識闖關等內容，讓學生親自動手、動腦學習。來自雲林各地的青年農民也擔任講師，藉由闖關過程分享返鄉務農的故事與實作心得，讓學童了解農業的多元價值與創新面貌。

擔任食農關主的青農朋友表示，可以讓參與的學生一次參加8個食農教育闖關，除可以認識在地作物外，又可以聞酸菜、看蜜蜂、炒花生、做花生糖、摸肥料、摸苦瓜、種地瓜、認識台灣鯛、烏魚、了解烏魚子製作過程，活動太豐富，學生太幸福囉，也感謝縣府、縣農會及重光國小共同規劃。

雲林縣政府農業處表示，食農教育是推動永續農業的重要基石，縣府將持續透過跨局處與在地合作，推廣更多元、深入且具在地特色的教育方案，讓孩子從小認識食物的來源、尊重農民的付出，培養守護家鄉土地的行動力，扎根在地。