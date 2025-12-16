「食」在可怕！牛肉捲餅「吃到小強」 五花馬道歉

台中市一名民眾日前前往知名連鎖餐飲品牌「五花馬」用餐，食用捲餅時竟發現內部夾有一隻小蟑螂。（圖／東森新聞）





台中市一名民眾日前前往知名連鎖餐飲品牌「五花馬」用餐，食用捲餅時竟發現內部夾有一隻小蟑螂，當場嚇得吐出食物並向店家反映。店家第一時間已全額退費處理，不過該名民眾事後查看網路評論，發現不少消費者也有類似經驗，憤而在總公司臉書留言質疑，為何衛生問題頻傳，卻仍持續營業。

事件發生在12日晚間，陳先生與妻兒共4人前往台中一間五花馬分店用餐，點了水餃與捲餅。用餐過程中，家人發現捲餅內夾著一隻小蟑螂，當場將食物吐出，小孩也受到驚嚇。事後查詢Google評論，該店僅有2.7顆星評價，讓陳先生相當不滿。

進一步檢視Google評論，確實有多名網友留言，表示曾在該店餐點中吃到蟲子，包括酸辣湯、麵食，甚至牛肉拉麵中都曾出現蟑螂，引發消費者對環境衛生的疑慮。陳先生也在五花馬總公司臉書留言批評，一家人外出用餐卻留下心理陰影，要求總公司應出面回應與處理。

對此，涉事店家說明，捲餅是在砧板上切割製作，前一道餐點留下的餅皮屑屑，可能吸引蟑螂靠近，強調並非刻意疏忽。不過，外界質疑，餐飲作業過程中，若有蟑螂出沒，是否真能完全未察覺，仍讓人存疑。

事件曝光後，台中市食安處已派員前往稽查，針對餐飲作業環境、食材儲存及衛生狀況進行全面檢視。食安處表示，若查有缺失，將要求業者限期改善，並依法裁罰，以維護消費者用餐安全。

