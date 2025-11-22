《飢餓遊戲》前傳來了！珍妮佛勞倫斯導師「參賽故事」終於揭密
《飢餓遊戲》前傳電影即將登場，聚焦講述珍妮佛勞倫斯在本傳系列中導師「黑密契」的故事。這部前傳將時間線往回推24年，描繪16歲的「黑密契」如何在第50屆飢餓遊戲中成為「貢品」，並面對「大旬祭」的雙倍參賽人數挑戰。自2012年首部《飢餓遊戲》上映以來，本傳系列全球票房已累積新台幣689億元，而最新預告片在多個頻道的觀看次數已突破1億大關，展現這部電影系列歷久不衰的高人氣。
這部名為《飢餓遊戲：黎明收割》的前傳作品將帶領觀眾揭開「黑密契」神秘的過往。在本傳系列中，「黑密契」是珍妮佛勞倫斯角色的導師，而前傳則將描述他16歲時被選為第50屆飢餓遊戲的「貢品」的經歷。由於碰上每25年一次的「大旬祭」特殊賽制，參賽者數量從原本的24人增加一倍至48人，使得生存挑戰更加艱鉅。
《飢餓遊戲》系列自2012年第一部上映以來，本傳三部曲在全球締造了22億美元的票房佳績，約合新台幣689億元。這次的前傳作品《黎明收割》預計於2026年上映，外媒報導指出，預告片上架後在多個頻道的累積觀看次數已突破1億大關，顯示這個系列仍保有極高的人氣，讓人期待新作是否能再創佳績。
