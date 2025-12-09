《飢餓遊戲》宣布峮峮「畢業」 製作單位致歉：沒第一時間替她擋下網路暴力

台北市 / 林彥廷 綜合報導

綜藝節目《飢餓遊戲》昨（8）日晚間宣布，主持班底之一的峮峮「畢業」。製作單位提到，一年前峮峮就因身體因素請辭，但因難捨多年情感而請用請假方式暫時休息，但製作單位沒有適時向外界解釋請假的原因，而造成峮峮承受許多惡言、誤解，製作單位向峮峮及支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。

製作單位表示，一年前，峮峮因爲身體因素，無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影因此第一次向製作單位提出請辭。因難捨多年情感，製作單位選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息，希望她能有更彈性的時間調養身體。

製作單位提到，但在這段時間裡，製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。當網路暴力發生時，也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。

製作單位指出，衷心感到抱歉，會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。在無數次的商議、挽留之後，最終做出最不捨、但最尊重的決定，陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。製作單位最後也祝福峮峮畢業快樂「希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們」。

