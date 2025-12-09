《飢餓遊戲》峮峮畢業了！節目組證實一年前就想請辭

峮峮在參與《飢餓遊戲》節目長達4年多後，因身體因素正式「畢業」，引起粉絲不捨。製作單位證實峮峮早在一年前就曾表達辭意，但經過多次挽留仍決定離開。峮峮近日在社群媒體分享與節目班底及工作人員的合照，隨後製作單位發文宣布她正式退出，並坦承在處理峮峮請假與輿論壓力時未做到最好，向峮峮及粉絲道歉。這個消息讓搭檔孫協志也轉發並附上哭臉符號，表達不捨之情。

峮峮退出《飢餓遊戲》主持班底。（圖／翻攝自hunger.games.ctvshow IG）

峮峮作為啦啦隊女神，在《飢餓遊戲》節目中總是展現活潑、認真的一面，贏得大批粉絲支持。她於8日在社群媒體上分享多張與節目成員及工作人員的合照，不久後製作單位便宣布她正式「畢業」退出主持。製作單位同時表示，在處理峮峮的請假與輿論壓力時沒有做到最好，特別向峮峮及粉絲表達歉意。

峮峮曾親自解釋請假原因，表示今年的節目錄影時間與球賽時間完全重疊，球賽每兩週一次，導致她在平衡兩邊的工作上遇到困難。她提到節目錄影有時會延至週五，甚至曾拉到週一，而週一是職棒啦啦隊練舞的固定時間，這讓她的行程安排變得更加困難。

峮峮加入《飢餓遊戲》已四年，宣布卸下主持棒。（圖／翻攝自IG）

先前當節目播出沒有峮峮身影時，留言區經常有酸民批評「又沒她乾脆不要做了」，峮峮曾親自回應解釋請假原因，並坦言心情真的不知所措。作為啦啦隊王牌，同時還有網路節目主持工作，峮峮的經紀人先前就透露，她主要是不想影響團體運作才做出這個決定。

