《飢餓遊戲》峮峮畢業了！證實一年前早已請辭 節目道歉未護好她

（記者張芸瑄／綜合報導）《飢餓遊戲》製作單位近日在社群平台發布公告，確認常態成員峮峮已從節目「畢業」，結束長期合作關係。消息公布後，引發不少觀眾關注，不少粉絲也表達不捨之情。節目組同時在聲明中表示，過去在面對峮峮的請假安排及外界議論時，處理方式並未完善，因此向本人及支持者致歉。

根據節目組的說法，峮峮早在一年前便因身體狀況提出離開節目的想法。由於雙方合作多年，製作團隊當時希望她能以「請假」方式短暫休息，保留調整與回歸的彈性；然而在這段期間，對外說明並未足夠明確，反而造成外界對峮峮的誤解。聲明中指出，面對網路批評與不實揣測時，團隊未能及時澄清，導致她承受不必要的壓力，對此製作單位表達歉意，並強調會進行內部檢討。

廣告 廣告

圖／《飢餓遊戲》製作單位近日在社群平台發布公告，確認常態成員峮峮已從節目「畢業」，結束長期合作關係。（翻攝 飢餓遊戲官方臉書）

經過多次溝通後，製作團隊與峮峮共同做出最終決定，同意讓她正式離開節目，全心休養。節目組回顧多年合作歷程，提到峮峮從剛加入時青澀的模樣，一路成長為能獨立完成各項挑戰的藝人，節目與觀眾都見證她的轉變。聲明最後，製作單位也向峮峮及粉絲致意，並表示未來仍期待她能時常回到節目探班。

更多引新聞報導

3惡徒砸車窗拉18歲女「集體輪姦、硬插」 壓制男友目睹全程

iRent又爆事故！入停車場失控撞爛柵欄 網全看傻眼

