台中有人叫外送點了羹飯，不滿沒熟像隔夜飯，上門理論，咆哮說，如果是這樣那就不要做了，叫老闆出來面對。剛出獄四個月的老闆最後現身，情緒失控拿出開山刀砍傷男客人，雙方對簿公堂，老闆被依殺人未遂起訴，開庭時也認罪，但他說，是對方恐嚇在先，要斷他財路，才會揮刀想警告他。





男子不滿羹飯疑似使用隔夜飯到店家理論 遭店老闆持刀揮砍。（圖／翻攝畫面）





客人為了外送來的羹飯，附上的這一盒飯，氣沖沖上門理論，質疑店家用的是隔夜飯，也不滿店員在電話那頭說，這飯可以吃。客人越講越激動越來越大聲，但兩名店員不為所動冷處理，客人說請老闆出來面對，結果老闆回來了，竟然拿著一把開山刀朝著客人揮砍，老闆姊姊在一旁拉也拉不住，造成對方肌肉、筋膜和肌腱撕裂傷。

飯像隔夜飯找上店家 客嗆「別做了」遭老闆拿開山刀砍傷

店老闆表示 對方先對他咆哮 還說要他別做生意了才會揮刀警告他。（圖／翻攝畫面）





案發後，老闆被依照殺人未遂罪起訴，現身出庭，他說對方根本要斷他財路，恐嚇在先，也將這段監視器供法院勘驗，想證明是受氣。其實黃姓老闆，曾因妨害秩序、組織等罪遭判刑1年，今年6月才剛出獄，本想做個小生意重新做人，無奈沒忍住浪子火爆脾氣，揮刀傷人。案發後肉羹店也收攤不再經營，目前案件進入法律程序，交由司法來解決。





