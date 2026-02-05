飯店不只沒拖鞋 還延後入住、提早退房 常客不忍了

2025年起旅宿業不得主動提供一次性備品，一名網友表示，近期回訪先前住過的飯店，發現除了房內不再提供紙拖鞋外，且入住時間延後、退房時間提早，價格卻沒比較便宜，讓他直呼快被國旅榨乾。

一名網友昨在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文表示，住到喜歡的飯店都會再回訪，但近期訂了某飯店，發現房內除了沒拖鞋以外，入住時間從下午3點延後至4點；退房時間也從中午12點提早到11點。「由於前次同間住宿經驗，忘記再確認入住時間和退房時間，也沒自備拖鞋，是我的疏忽。」

廣告 廣告

他提到，這次還發現，過去飯店早餐總是大排長龍，現在人潮減少許多，且休閒設施包場的機率也變大。原PO坦言已經8年沒出國，國外住宿經驗相當模糊，但覺得快被國旅榨乾了。

話題引發討論，一票網友留言建議，「別想太多，出國就對了，日本、香港、澳門都很舒服」、「國外很多即使提早1、2小時到，房間若整理好就會讓你先入住，台灣業者真的很奇葩」、「國旅就讓有錢人去就好，就算機票不便宜，還是寧願出國玩。」

不少網友分享經驗，「在旅展訂了某飯店的住宿券，要去住時說要晚上9點才能入住」、「初三訂了台中一間商旅，8千找幾百元，下午5點才能入住。」也有人認為，國旅不過夜也可以很好玩，省錢又省心。

更多中時新聞網報導

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

韓諾羅病毒升溫 日流感警報再起

李棟旭見AI應援 笑喊「謝謝黃仁勳」