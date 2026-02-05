飯店不提供拖鞋！還延後入住、提早退房 常客嘆：被榨乾

自2025年起，旅宿業不得主動提供一次性備品，一名網友近日回訪曾住宿的飯店時發現，房內已不再提供拖鞋，入住與退房時間也有所調整，卻未見價格下調，讓他直呼「覺得被榨乾」。

自2025年起，旅宿業不得主動提供一次性備品。（示意圖／中天新聞）

原PO在臉書社團「好想住飯店好康.踩雷不藏私」發文分享，自己是住過喜歡的飯店，會再回頭的消費者，然而這次卻發現房間內已不再附上拖鞋，飯店入住時間更從下午3時延後至下午4時，退房時間也從12時提早到11時。他表示，「由於前次同間住宿經驗，忘記再確認入住時間和退房時間。拖鞋也沒自備，是自己的疏忽。」

原PO表示，他這次也觀察到飯店早餐大排長龍的情形減少，飯店休閒設施包場的經驗增加。他坦言，自己已經8年未出國，對國外住宿印象模糊，但感受到國旅的壓力，直呼「覺得被榨乾」。

此話題引發熱烈討論，不少網友留言分享看法與經驗，「真的受夠國旅了」、「國內旅宿業服務真的很奇葩，不如出國玩」、「真的，入住時間也縮短，據說跟房務打掃有關，但也沒有因此比較便宜，不解」、「出國玩比國旅更香」、「國旅我是玩不起，讓給大家了」、「國外機+酒都比國旅便宜」、「不知道以後是不是要自備被子、床單？」、「不提供拖鞋真的很困擾」。

