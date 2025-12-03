飯店不讓移車釀禍！車主怒轟賠償方案：買機車都不夠

生活中心／張予柔報導



宜蘭煙波大飯店蘇澳館日前因鳳凰颱風來襲，為避免安全問題而禁止住客駕車離開，卻因此遭成地下室超過30輛車輛泡水，引起車主強烈不滿。飯店先前提出「車輛現值35%+10000元慰問金」的賠償方案，但遭自救會拒絕。今（3）日雙方首度召開協調會，業者承諾將在10天內提出新的補償方案。









停在煙波大飯店停車場的車輛，全都慘遭厚重淤泥覆蓋。（圖／民視新聞資料照）

多名車主認為，飯店當時不讓住客移車，導致個人財產遭受重大損失，因此補償標準應該要照市價計算，而非僅以車輛折舊後的現值作為基準。根據《壹蘋》報導，一名邱姓車主表示，他的車輛應該還可以使用五到十年，原本具有相當的剩餘價值，但飯店卻未採用「市價」計算，最後算出來的金額甚至低到「連買台摩托車都不夠」。

煙波大飯店泡水車事件今（3）日首度召開協調會。（圖／民視新聞）

他直言車主們無法接受這樣的補償方式，不過他也強調此次協商並未破局，在消保官與相關單位協助下，雙方已有初步溝通基礎，對後續談判仍抱持希望。面對車主的不滿，飯店代表會中回應，將重新研議相關慰問補償方案，並承諾會「往提高賠償金方向努力」，會盡最大努力承擔責任，並在10天內提出新版補償內容。業者表示，希望能提出更具誠意、也更能被多數車主接受的方案。此次事件確實造成旅客財產損失，他們會盡全力負責，並在十天內提出新版補償內容，讓所有受損車主有更清楚的選項。









