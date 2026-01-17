飯店出差伸狼爪！軍官性侵女同袍遭撤職 打官司結局超慘

海軍陸戰隊一名羅姓男軍官涉嫌性侵女同袍。（示意圖／翻攝自pixabay）





海軍陸戰隊一名羅姓男軍官因涉嫌性侵女同袍，遭軍方祭出「撤職並停役」的重懲。羅男不服處分提起行政訴訟，並試圖以刑事判決尚未定讞為由，聲請停止行政訴訟審理以保住軍職，但最高行政法院近日裁定駁回，全案定讞，羅男回歸軍旅的希望徹底破滅。

出差飯店伸狼爪 一審判刑3年4月

判決指出，羅男於2023年5月與一名女同袍共同出差，兩人入住飯店後，羅男竟在房內趁機對女方性侵。女方受害後隨即報警處理，檢方偵辦後依妨害性自主罪起訴羅男。宜蘭地方法院一審審理後，認定羅男犯行明確，判處3年4月有期徒刑。

軍方震怒火速開鍘 羅男質疑程序粗糙

案發後，海軍陸戰隊指揮部認為羅男嚴重違反《陸海空軍懲罰法》中「實施性侵害經調查屬實」之規定，於去年1月火速將其撤職，海軍司令部隨後也核定解除軍職並停役。

羅男對此表示不滿，認為軍方僅憑檢方的起訴書就做出處分，程序過於倉促，因此提起行政訴訟要求撤銷處分。他在訴訟期間更聲請法院暫停審理，主張性侵案仍在刑事審理中，應等待最終判決定讞後，再判定軍方的撤職令是否合理。

法院：行政調查具獨立性 不受刑事結果拘束

最高行政法院審理後指出，行政法院對於軍紀違失案件擁有獨立的調查與認定權，本就無需受刑事判決結果拘束。法院認為，現有證據資料已足以支持行政程序的進行，沒有必要為了等待刑事判決定讞而停止審理。

隨著最高行政法院駁回抗告且不得再抗告，羅男企圖透過法律程序拖延懲處、保留軍籍的策略正式宣告失敗，必須為其違紀行為負起法律與行政責任。

