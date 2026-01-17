飯店出招搶攻尾牙商機

瑞穗天合國際觀光酒店推出「金色瑞穗尾牙春酒旺年宴」專案。（粘耿豪攝）

瑞穗天合國際觀光酒店將花蓮在地曼波魚入菜，搭配原民馬告，香氣濃郁。（粘耿豪攝）

瑞穗天合國際觀光酒店端出原民米釀燉東坡，選用帶皮五花肉搭配東台灣小米酒釀慢燉，是原民風與東坡料理的結合。（粘耿豪攝）

瑞穗天合國際觀光酒店推出「金色瑞穗尾牙春酒旺年宴」，桔香花東蔗香雞以花東優質土雞搭配甘蔗慢火燻烤，佐以客家金桔醬沾食，酸香開胃。（粘耿豪攝）

歲末年終，是企業團體犒賞員工的時刻，多家飯店推出豐盛尾牙專案，從歐風的華麗宴會場地，到精緻多元的中西式佳餚，結合在地食材與創意料理，滿足不同規模與需求的企業聚會，為新一年揭開熱鬧序幕。

尾牙是企業年度盛事，擁有歐風城堡建築的瑞穗天合國際觀光酒店，提供挑高5米無柱的大氣宴會場地，即日起至3月31日推出「金色瑞穗尾牙春酒旺年宴」專案，15桌以上加贈3小時免費歡唱卡拉OK；旺年宴有實惠平日方案及不分平假日方案，後者以豐華澎湃為設計主軸，將在地食材融合花東山海與原民元素，呈現東台灣特色的宴席。

海鮮美饌包括碧蔥玉露海石斑，深海石斑搭配碧綠三星蔥蒸煮，魚肉鮮嫩清甜；碧綠馬告曼波魚則是將花蓮獨有曼波魚入菜，蒟蒻般口感搭配原民馬告，香氣濃郁；陸鮮饗宴包括原民米釀燉東坡，帶皮五花肉搭配東台灣小米酒釀慢燉，酒釀甜香與小米風味融入肉質，是原民風與東坡料理的結合。

台南老爺行旅贈住宿券

台南老爺行旅甘粹餐廳則推出多款聚餐方案，包括10人半自助「微型派對」，滿10位贈1位，適合品牌活動的「圓桌派對」，以及提供輕鬆聚會形式的「包場派對」，可獲萬元台南老爺平日家庭客房住宿券。「微型派對」以半自助菜單呈現，並推穆斯林友善的Halal認證主菜，宴席菜色融合歐陸經典與創意，包括「法式油封鴨腿佐野莓醬」等。

主餐還有素食料理，包括「羊肚菌南瓜麥仁燉飯」，以南瓜加上羊肚菌及麥仁，風味濃厚不膩口；全素食的「白松露野菇菠菜鳥巢麵」嚴選Halal認證食材，結合白松露香氣與多層次風味野菇，搭配以新鮮菠菜鳥巢麵，清爽無負擔。

誠品行旅廚藝團隊打造「歡饗歲末 尾牙春酒提案」，用十道中式佳餚凝聚團隊情誼，專案分為兩種，以「XO醬琥珀龍蝦湯」、「蟹肉雙干貝菜膽」與「人蔘糯香燉雞」等融合海陸鮮韻與溫潤湯香佳餚的方案；進階方案則包括「蔥薑干貝焗龍蝦」、「花膠芋香雙寶湯」、「蟲草雙蕈燉雞湯」等珍饈。此外，加碼推出企業回饋禮，消費滿12萬元即回饋餐飲抵用券5000元，滿18萬元即贈8000元抵用券。