飯店各大菜系年菜拚場 台味川味異國風味飄香

準備春節年菜免開伙，飯店已將澎湃的圍爐宴備妥。饗賓集團旗下5大品牌同步開賣台味、川味及泰式年菜，一次滿足不同客群的需求；台北寒舍艾美酒以粵式美饌吸引賓客；台北福華聯合館內5大餐廳力推近百道料理，從素食套餐、人氣臘味蘿蔔糕到南洋異國風味料理都有；台北喜來登祭出川揚手路菜、日式三段重、義式海味、泰式美食等各式豐盛饗宴。

饗賓集團旗下5大品牌同步銷售外帶年菜，從台味、川味到泰式一次到位。像是饗食天堂、果然匯主打澎湃份量和招牌口味，讓民眾不只能在餐廳熱鬧圍爐，也能將佳餚帶回家輕鬆團圓。真珠台灣佳味、開飯川食堂、饗泰多泰式風格餐廳則涵蓋台式、川味、泰式3大料理系統，全品項於12月1日起正式開放預購。5大品牌年菜售價自5,188元至7,288元不等。

台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜即日起至2月13日端出「駿躍豐年」粵味年菜，集結龍蝦、鮑魚和紅蟳等豪奢食材的「五福臨門闔家歡」，到年節必備的「馬躍迎春佛跳牆」，以及寓意步步高升的「年糕禮盒」，共9款菜色和禮盒，價格自699元起至1萬3,888元。

於12月31日前預訂「五福臨門闔家歡」，可享任選第2件商品半價的好康。除夕當日，宴會廳同步上架外帶熱年菜，以「烏魚子」、「招牌掛爐鴨」和經典「醃篤鮮」湯品等7道式豪華料理迎客，每套1萬1,999元，適用4人，12月31日前訂購享早鳥價9,999元。

台北福華外帶年菜即日起上陣，館內5大餐廳共推近百道料理，包括蓬萊邨首度登場的素食年菜套餐、江南春年銷近2千隻的紹興醉雞腿、珍珠坊累積40年的人氣臘味蘿蔔糕，以及麗香苑南洋異國風創新料理等，全方位滿足家庭團圓需求。今(2025)年底前預購享早鳥9折優待，持福華尊爵卡消費享8.5折，使用福華貴賓卡和台北富邦福華聯名卡打9折，刷台北富邦信用卡或線上訂購套餐可獲9.5折福利。

台北喜來登館內人氣餐廳總動員，米其林川揚手路菜、日式三段重、義式海味和泰式佳餚應有盡有。像是請客樓年菜之王「鮑魚一品雞湯」、「御品佛跳牆」，以及辰園的「羊肚菌鮑魚花膠土雞湯」、「香滷牛三寶」，售價自3,888元起。還有多款單品年菜及春節伴手禮，從主菜到點心、從傳統經典到創意料理，品類多樣。外帶年菜預購即日啟動，線上購入指定商品最高享8.8折，現場或電話訂購享9折優惠。

