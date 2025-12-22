飯店哪裡最髒？周厚安點名地毯、沙發最難清 阿諾不碰遙控器
藝人周厚安、阿諾、巴鈺、融融（吳宇堯）、山豬妹（陳沛冪）等人的工作常在外走跳，日前一同參與庾澄慶（哈林）主持的益智節目《哈！真相大白了》，暢聊有關「飯店裡最髒的地方」話題。其中，周厚安認為「遙控器、門把這些都好清理，最髒應該是最難清、清起來成本最高的地方，比如沙發、地毯」，還說地毯「一年清一、兩次就偷笑了」，讓哈林笑說「你這飯店也太不嚴格了！」逗樂全場。
阿諾則認為有些住客可能邊吃東西邊摳牙還邊轉台看電視，「最髒的肯定是遙控器」，也因此「在飯店很少看電視、多半都滑手機，不碰遙控器」；旅遊達人融融則認為「除了遙控器，水龍頭、門把，手常碰到的地方也髒」。
阿諾也補充出遊「會帶自己的毛巾」，因她曾聽飯店打工朋友分享打掃過程，手邊有房客用過的大、小毛巾「就拿過來擦擦馬桶、擦擦地板」，讓巴鈺聽了驚問「妳朋友在哪家飯店？」，哈林直笑說「快告訴她、她要去」，讓在場眾人笑翻。
