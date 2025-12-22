飯店哪裡最髒？周厚安點名地毯、沙發 阿諾最怕遙控器

記者周毓洵／臺北報導

飯店裡最髒的地方到底是哪？這個看似日常卻超有感的話題，在公視由庾澄慶（哈林）主持的《哈！真相大白了》中意外引爆「飯店清潔驚魂記」。藝人阿諾、巴鈺、周厚安、融融（吳宇堯）、山豬妹（陳沛冪）以及主播詹舒涵齊聚一堂，分享多年在外工作、出差住飯店的親身經驗，讓現場驚呼聲此起彼落。

阿諾率先開砲，直言自己最害怕的不是床鋪，而是「遙控器」。她形容有些房客可能邊吃東西邊摳牙、邊轉台，「想到就不敢碰」，因此住飯店時幾乎不看電視，寧可滑手機。旅遊達人融融也補充，除了遙控器，「水龍頭、門把這種手一直摸的地方，其實也很精采」。

更讓全場傻眼的是，阿諾透露自己出遊會自備毛巾，原因來自一位曾在飯店打工的朋友爆料：「有時候房客用過的大毛巾、小毛巾，會拿來擦馬桶、擦地板。」此話一出，巴鈺立刻追問「妳朋友在哪家飯店？」哈林更笑到不行，直呼「快告訴她，她要去！」笑翻現場。

周厚安則從「清潔成本」角度分析，認為遙控器、門把都算好清，「真正可怕的是沙發、地毯這種大型又難洗的」，甚至語出驚人表示「1年清1、2次就偷笑了」，讓哈林忍不住吐槽：「你這飯店也太不嚴格了吧！」

主播詹舒涵的分享，則成功刷新眾人恐懼值。她坦言自己對飯店的瞬煮壺「非常害怕」，因為曾聽新聞圈前輩說，有人出差時會把「需要消毒的東西」直接丟進壺裡煮，包括手帕、甚至內衣褲。融融也補刀表示「我有聽過是襪子」，讓巴鈺當場摀嘴瞪大眼，哈林直呼：「這個就真的噁心了。」詹舒涵也苦笑說，從此之後再也不敢用飯店的煮水壺。

周厚安（左）認為飯店最髒不是小物件，而是沙發與地毯，引發全場熱烈討論。（公視提供）

《哈！真相大白了》主播詹舒涵（中）談到飯店瞬煮壺可怕聽聞 巴鈺（左）、山豬妹陳沛冪（右）聽了咋舌。（公視提供）