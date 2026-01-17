飯店型藝術博覽會登場 鼓勵參展畫廊創新策展

（中央社記者王寶兒台北17日電）以飯店為舞台、運用房間特色結合藝術品展示，近年成為台灣常見藝術盛會形式，第8屆ONE ART Taipei展會今天評選最能突破飯店展間限制的參展畫廊，傳達「藝術即生活」理念。

「ONE ART Taipei 2026」致力打造亞洲指標性飯店型藝博會，自2019年首度舉辦以來，吸引上萬人次參與。今年活動包含評選35歲以下藝術新秀的「新賞獎」，也規劃「最佳空間呈現獎」，鼓勵參展畫廊以創新策展手法，探索藝術與空間如何相互結合。

廣告 廣告

ONE ART Taipei今天將「最佳空間呈現獎」頒發給也趣藝廊。評審包含藝人周曉涵、丹麥設計品牌HAY Taiwan總經理陳曼婷、設計師葉忠宜。ONE ART Taipei透過新聞稿表示，此次也趣藝廊以「內在之室」為策展主題，將展間化為一處精神寓所。

周曉涵表示，也趣藝廊展間在作品陳列上，為每件作品保留充足呼吸空間，視覺節奏清晰，空間規劃巧妙運用飯店房型結構，特別將作品自然融入浴室與淋浴間，打破藝術與日常空間的界線；整體動線流暢、尺度舒適，成功整合多國藝術家作品於同一場域中，展現高度一致的空間敘事。

第8屆「ONE ART Taipei 2026」現正展出至1月18日，地點在JR東日本大飯店台北。（編輯：吳素柔）1150117