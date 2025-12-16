飯店女員工遭呼巴掌打到命危 天道盟孔雀會長被起訴

64歲在台北市萬華區西昌街某飯店任職的張姓女員工，因積欠52歲潘姓同事280萬元，潘女委託天道盟孔雀會會長陶海龍協助討債，今年9月30日下午1時許，陶海龍率簡姓等3名手下前往飯店，簡男在騎樓談判過程中徒手掌摑張女兩下，導致張女當場倒地昏迷，急性腦出血送醫，一度命危。台北地檢署今（16）日偵結，依傷害罪嫌起訴陶海龍、潘姓女子等5人。

起訴書指出，張女與潘女同為萬華區西昌街某飯店員工，張女向潘女借貸280萬元後一直沒有還錢，引起潘女不滿，今年7月30日潘女找上天道盟孔雀會會長陶海龍求幫忙討債，雙方簽立債權轉讓書，約定成功追討債款後，4成歸還給債主潘女，剩下6成作為陶海龍等人報酬。

於是陶海龍找其手下簡男協助，但張女仍未還錢，今年9月30日下午1時36分，潘女將張女來上班的情報通知陶海龍，陶海龍隨即與簡姓、柯姓及吳姓等3名手下，4人到張女任職的飯店門口，並把張女叫到飯店外騎樓談論債務。但張女表示無法還款，簡男當場掌摑張女兩巴掌，張女站不穩倒地，送醫後昏迷不醒，有急性腦出血傷害，一度進入加護病房命危，所幸最終保住性命。

檢方偵辦後認定，簡男僅徒手打張女兩巴掌，並未使用刀械等凶器，且潘姓女子、陶海龍和三名手下是為了追討債務，應無置張女於死的強烈動機，5人主觀上並無殺人之犯意。至於張女提告5人恐嚇罪部分，檢方認為5人恐嚇行為已為隨後的傷害行為所吸收，不另論罪。全案依涉刑法傷害罪嫌起訴潘女、陶海龍及3名手下等5人。

