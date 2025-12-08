飯店導入7台智能機器人 啟動「人機協作」模式救缺工

智領未來科技公司(左)與台南晶英總經理李靖文(右)，共同啟動「飯店人機協作」管理新模式。（台南晶英酒店提供／程炳璋台南傳真）

全球旅宿業正面臨缺工挑戰，台灣1家高檔飯店因屢徵不到台灣人，已有15％員工採聘僱外籍生取代，為打造數位轉型迎接AI世代，業者啟動「人機協作」管理模式，導入多款智能機器人，分別具備清潔、送物、帶位與運送功能，另覓飯店服務新出路。

台灣年輕人不愛從事高勞力密集產業，全台服務業與餐飲業近年接面臨人力短缺問題，台南市更有多家知名老店因找不到員工，被迫停業。

台南晶英酒店歷經缺工危機，一度大量聘僱外籍生彌補人力，業者體認旅宿業需數位轉型，近期與科技公司合作，啟動全台首創「飯店人機協作」管理模式。

業者一口氣導入能夠清潔、送物、帶位與運送等功能共7台機器人，既可承擔重複性與高勞動量的工作，又能降低工傷風險，緩解人力不足問題，支援飯店營運。

7款機器人功能各包括可自主搭電梯，載送客房備品、自動掃地與洗地機器人、迎賓與廚房送餐、引導客任入座，另外還有可搬運大量餐具、酒水與高溫食物的機器人。

總經理李靖文表示，「AI不會取代人，但懂得運用AI的團隊，將成為未來關鍵力量」。

